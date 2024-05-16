Удары по Бельбеку - только начало, Крым ожидают масштабные атаки F-16 - Свитан

ВСУ задумали "хитрый план" по ударам по аэродрому

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ATACMS атаковали Крым / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, соцсети

Украинские военные будут работать по крымскому аэродрому "Бельбек" еще 1,5-2 недели, но все зависит от количества средств поражения, считает военный эксперт Роман Свитан.

В комментарии 24 каналу эксперт отметил, что основная задача таких ударов - это завоевание воздуха перед появлением F-16, то есть перед выполнением более масштабных наступательных действий с помощью воздушной компоненты.

"Идет системное уничтожение ПВО запада и северо-запада Крыма в зависимости от дальности наших средств поражения. Мы это видели по Джанкою (это ракеты М39), работа по мысам северо-запада Крыма - это тоже, скорее всего… та дальность позволяла, то есть М39", - сказал Свитан. видео дня

А вот вглубь Крыма и в районе Бельбека, добавил эксперт, достают кассетные и осколочно-фугасные ракеты ATACMS до 300 км.

"В режиме системы радиоэлектронной борьбы работают ракеты ADM-160. Они тушат ПВО противника, почему россияне и не могут отработать по ATACMS. То есть, сначала заходят ракеты РЭБ, создают препятствия контроля воздушного пространства, дальше заходят ATACMS по баллистической траектории и накрываются российские объекты", - объяснил он.

Бельбек - один из основных аэродромов Крыма, еще и прикрывает Севастополь и Севастопольскую бухту, подчеркнул Свитан. ПВО, расположенная на этом аэродроме, сейчас уже уничтожена.

Эксперт прогнозирует серию мощных ударов по аэродрому в течение двух недель, чтобы заставить русских перебросить остальные установки ПВО на этот участок.

"Сам аэродром - это огромная территория, на которой можно рассредоточить большое количество средств. Поэтому это только начало. С таким количеством ракет его надо накрывать еще где-то недели полторы-две. А дальше, скорее всего, удары пойдут восточнее - до Феодосии, Керчи… и Керченский мост под прицелом", - отметил он.

Свитан добавил, что ПВО у россиян не бесконечно, "будут снимать с других направлений, например Донецка, Энгельса, Москвы, Белгорода".

"Для нас наоборот - хорошо. Не надо будет за ними "бегать" по всей России, они сами их туда (в Бельбек) свезут", - высказался Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму 15 мая - все подробности

В ночь на 15 мая в оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы. Российские оккупанты перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, заявил, что была "отбита массированная атака на Севастополь". По его словам, ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Минобороны РФ писало о 12 сбитых ATACMS над Крымом. Но провоенные паблики настаивают, что ВС РФ потеряли самолеты, средства ПВО и военных. Пропагандисты уверены, что ВСУ били дальнобойными ракетами ATACMS. По сообщению прокремлевских информационных ресурсов, полностью уничтожен один МиГ-31, есть три поврежденных Су-27.

Ранее отмечалось, что Вашингтон разрешил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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