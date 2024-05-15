Было около 20 ракет: оккупанты заявили о массированной атаке на Севастополь

Гайляйтер Севастополя Михаил Развожаев, заявил, что была "отбита массированную атаку на Севастополь".

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В районе аэродрома Бельбек вспыхнул пожар, сообщили местные жители / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

В ночь на 15 мая в оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы. Российские оккупанты перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, заявил, что была "отбита массированная атака на Севастополь".

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов", - написал Развожаев в Telegram.

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По его словам, ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Развожаев также заявил, что спасатели потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений якобы нет.

Telegram-канал ASTRA сообщает со ссылкой на местных жителей, что ракет было "около 20", а в районе аэродрома Бельбек вспыхнул пожар.

Аэродром Бельбек Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолёты ВКС РФ, пишет Википедия. Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноимённый военный городок. На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Атаки на аэродром Бельбек

31 января Воздушные силы Украины нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале опубликовал видео. На кадарх видно задымление и слышен мощный взрыв. Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

По данным СМИ, оккупанты потеряли три самолета и больше 20 военнослужащих. Также был уничтожен бункер координационного центра управления РЛС.

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