Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

Украинский удар по аэродрому Бельбек в оккупированным Крыму 31 января, в результате которого был уничтожен вражеский бункер координационного центра управления РЛС, может привести к снижению способности РФ координировать воздушную активность в Черноморском регионе.
31 января Украина нанесла удар по российской авиабазе Бельбек в Крыму, в результате чего был уничтожен бункер координационного центра управления РЛС, говорится в отчете, опубликованном в субботу в социальной сети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
"Это почти наверняка приведет к снижению способности России координировать воздушную активность в Черноморском регионе, увеличивая зависимость и нагрузку на и без того растянутый парк самолетов A-50, а также все более истощающийся резерв обученного персонала, способного руководить воздушными операциями", - считают в британской разведке.
В сообщении подчеркивается, что для координации своих воздушных средств, особенно истребителей, военно-воздушная доктрина РФ в значительной степени полагается на наземные пункты управления, такие как "Бельбек", особенно в ходе текущих боевых операций.
"Почти наверняка российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости, вызванной потребностями операций в Украине. Любые дальнейшие удары по важнейшим координационным узлам в Крыму, безусловно, усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета", - добавили в разведке Британии.
Удар по аэродрому Бельбек
31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.
Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".
Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.
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