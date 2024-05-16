"Прости меня": морально самая сложная эвакуация из Волчанска, плакали все

Женщина была вынуждена оставить своего песика во время эвакуации из Волчанска.

https://glavred.info/ukraine/prosti-menya-moralno-samaya-slozhnaya-evakuaciya-iz-volchanska-plakali-vse-10565678.html Ссылка скопирована

Тяжелое прощание бабушки с собакой в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты "стирают" украинские населенные пункты на Харьковщине. В Волчанске, в который уже зашли россияне, продолжается эвакуация. Ежедневно людям приходится прощаться со своими домами, родными и близкими. В Сети появилось чувствительное видео прощания женщины со своей собакой. Волонтер Анастасия Шафранская говорит, что это была морально самая сложная эвакуация.

Наталья согласилась эвакуироваться, но забрать с собой свою собаку она не могла. Дело в том, что женщину должны были поселить в общежитии, но собаку туда пускать отказывались.

"Это самое сложное прощание собаки и бабушки. Люди бросают все и убегают на произвол судьбы, забирая все самое важное - документы и животных. У меня нет слов описать всю боль, которую испытывают они. У меня разрывается сердце на мелкие кусочки", - написала Анастасия Шафранская.

видео дня

На видео видно, как бабушка не может сдержать слез прощаясь со своим песиком.

"Прости меня, прости... Я тебя никогда не отдала бы", - плача говорит женщина.

Смотрите видео об эмоциональном прощании бабушки со своей собачкой:

Эмоциональное прощание бабушки со своей собачкой во время эвакуации из Волчанска / фото: скриншот

На своей странице волонтер просила помощи у других. Собаку забрали в приют, но песик не хотел к себе подпускать никого, кроме бабушки.

Впоследствии стало известно, что неравнодушные помогли найти квартиру для бабушки, где она сможет жить вместе со своим песиком.

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред