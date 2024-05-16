"Прости меня": морально самая сложная эвакуация из Волчанска, плакали все

Российские оккупанты "стирают" украинские населенные пункты на Харьковщине. В Волчанске, в который уже зашли россияне, продолжается эвакуация. Ежедневно людям приходится прощаться со своими домами, родными и близкими. В Сети появилось чувствительное видео прощания женщины со своей собакой. Волонтер Анастасия Шафранская говорит, что это была морально самая сложная эвакуация.
Наталья согласилась эвакуироваться, но забрать с собой свою собаку она не могла. Дело в том, что женщину должны были поселить в общежитии, но собаку туда пускать отказывались.
"Это самое сложное прощание собаки и бабушки. Люди бросают все и убегают на произвол судьбы, забирая все самое важное - документы и животных. У меня нет слов описать всю боль, которую испытывают они. У меня разрывается сердце на мелкие кусочки", - написала Анастасия Шафранская.
На видео видно, как бабушка не может сдержать слез прощаясь со своим песиком.
"Прости меня, прости... Я тебя никогда не отдала бы", - плача говорит женщина.
Смотрите видео об эмоциональном прощании бабушки со своей собачкой:
На своей странице волонтер просила помощи у других. Собаку забрали в приют, но песик не хотел к себе подпускать никого, кроме бабушки.
Впоследствии стало известно, что неравнодушные помогли найти квартиру для бабушки, где она сможет жить вместе со своим песиком.
Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости
Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.
Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.
Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.
Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.
Другие новости:
- ВСУ отбили первую танковую атаку на Волчанск и частично оттеснили оккупантов
- Враг будет пытаться подтянуть ресурсы: удался ли "блицкриг" россиян на Харьковщине
- "Ситуацию частично стабилизировали": Зеленский рассказал о боях на Харьковщине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред