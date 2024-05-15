ВСУ отступили на Харьковщине: в Генштабе рассказали подробности

Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

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Украинские военные отступили на другие позиции в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Российские оккупанты пытаются продвигаться в Харьковской области. Силы неравны, поэтому украинским защитникам пришлось отойти на более выгодные позиции. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные отошли в районах Лукьянцев и Волчанска.

"Вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", - говорится в сообщении. видео дня

В то же время бои продолжаются и украинские бойцы делают все, чтобы помешать оккупантам закрепиться на захваченных позициях. ВСУ контратакуют и уничтожают россиян артиллерией и беспилотниками.

Только в течение 14 мая украинским военным удалось отбить 11 атак оккупантов на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (РФ) - Волчанск. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска, пытаясь продвинуться на Харьковщине, усилили обстрелы города Волчанск, который расположен у границы с Российской Федерацией. Они превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Российские войска, вероятно, в ближайшие дни увеличат интенсивность боевых действий на границе Сумской и Черниговской областей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что враг подготовил около 50 тысяч военных для масштабного наступления на Харьковщине.

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