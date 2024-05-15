Блинкен "порвал" всех выступлением в баре: пел и виртуозно играл на гитаре

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая. Вечером после всех официальных встреч он решил посетить один из киевских баров.

https://glavred.info/ukraine/blinken-porval-vseh-vystupleniem-v-bare-pel-i-virtuozno-igral-na-gitare-10565186.html Ссылка скопирована

Блинкен выступил в киевском баре / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украину прибыл генеральный секретарь США Энтони Блинкен. После всех встреч вечером 14 мая он решил посетить один из подземных баров Киева. Видео уже разлетелось в Сети.

В этот вечер в баре выступала группа с живой музыкой. Блинкен не сдержался и вышел на сцену. Он взял в руки гитару и вместе с солистом группы исполнил песню Нила Янга Rockin' in the Free World. При этом госсекретарь продолжал виртуозно играть на гитаре.

Перед своим выступлением он акцентировал внимание на том, что США поддерживают Украину.

видео дня

"С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", - сказал Блинкен перед выступлением.

Смотрите видео с выступлением Блинкена в киевском баре:

Блинкен выступил в киевском баре / фото: скриншот

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Помощь США для Украины - визит Блинкена в Киев

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 мая с неанонсированным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Это первый визит американского чиновника в Украину после того, как Конгресс принял пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов в прошлом месяце.

Сообщается, что Блинкен планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Темами переговоров будут поставки вооружений, в частности систем ПВО, украино-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни, отметил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге 13 мая. По его словам, США делают все возможное, чтобы западное оружие как можно быстрее попало на поле боя.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред