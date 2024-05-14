Встреча Блинкена и Зеленского в Киеве: названы главные темы переговоров

Темой переговоров Блинкена и Зеленского будут поставки вооружений в Украину, соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

https://glavred.info/ukraine/vstrecha-blinkena-i-zelenskogo-v-kieve-nazvany-glavnye-temy-peregovorov-10564979.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен проведут встречу в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ОП, twitter.com/SecBlinken/status

Утром во вторник, 14 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это стало первым визитом чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. У Блинкена запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Темой переговоров будут поставки вооружений в Украину, в первую очередь, систем ПВО, украино-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира.

"Системы ПВО являются самым большим дефицитом для нас. Нам надо два Patriot для Харьковской области", - сказал Зеленский, передает РБК-Украина.

В свою очередь, госсекретарь Блинкен сказал, что часть американской помощи из последнего принятого Конгрессом пакета уже прибыла в Украину, а часть - еще в пути, и она "позволит изменить ситуацию".

видео дня

"Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными, что мы справимся с проблемами, которые у нас есть, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе", - сказал Блинкен.

Также президент Украины выразил надежду на то, что США помогут привлечь к участию в саммите мира максимально большое количество стран.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Тем временем в Госдепе США прокомментировали наступление РФ на Харьковщине. Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател заявил, что российские оккупационные войска не смогут достичь серьезных успехов в этом районе.

"Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии", - сказал Пател.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро. Также Шольц анонсировал передачу Киеву третьей системы Patriot. По его словам, Германия будет будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред