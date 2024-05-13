США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

У Байдена надеются поставить Украине новое вооружение как можно скорее.

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США передадут Украине новый пакет вооружения / Коллаж Главреда. Фото: Госдеп США, скриншот видео

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни, отметил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 13 мая.

По его словам, США делают все возможное, чтобы западное оружие оказалось на поле боя как можно скорее.

Тем не менее часть оружия из еще не анонсированного транша уже передана ВСУ на передовую.

видео дня

"Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, - это постоянный поток неделя за неделей", - ответил Салливан.

В то же время советник Байдена не стал раскрывать, какое оружие войдет в ближайший пакет помощи.

Военная помощь США - главное

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон с миллиардной помощью Украине. Общая стоимость первого пакета составляла около 1 миллиарда долларов, он включал широкий спектр оборудования и боеприпасов для удовлетворения критических потребностей Украины.

Кроме того, в первый пакет новой помощи вошли дальнобойные ATACMS до 300 км.

Как писал Главред, снарядного "голода" у Вооруженных сил, по словам военных, в настоящее время нет, однако российские оккупанты до сих пор преобладают в БК и живой силе.

Ситуацию на поле боя ухудшает новое наступление России в Харьковской области.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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