Харьковщину штурмуют десятки тысяч россиян: что происходит на 'горячих' направлениях

Российские оккупанты собрали около 50 тысяч оккупантов для наступления на Харьков.

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РФ бросила на Харьковщину десятки тысяч оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пошли в масштабное наступление на Харьковщине. Враг подготовил около 50 тысяч солдат. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает Le Figaro.

Враг уже задействовал огромное количество этих сил. Харьковщину продолжают штурмовать более 30 тысяч российских оккупантов.

"Военные, по их докладам, готовы к отражению, ведут тяжелые бои. Но россиян очень много. Около 50 тысяч было на границе. Сейчас наступают более 30 тысяч", - сказал Литвиненко. видео дня

Ситуация в области сложная, но контролируемая. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оккупанты пытались закрепиться в Волчанске, но украинские защитники наносят их сокрушительные удары. Бойцы ВСУ проводят прочесывание городской застройки.

"На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) - Волчанск, Шебекино (РФ) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелечья - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.

По данным DeepState, российским оккупантам удалось оккупировать Лукьянцы.

"Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового. Противник оккупировал Лукьянцы. Уточнена ситуация в Зеленом - долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село", - говорится в сообщении.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, российское наступление на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Также Forbes отмечает, что битва за Волчанск может стать первой большой битвой нового наступления России на севере Харьковщины. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже в городе.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

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