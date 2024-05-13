Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на Харьковщине

Российские оккупанты пытались прорваться в Харьковской области, но украинские защитники их мастерски остановили.

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ВСУ разгромили колонну техники РФ на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украинские военные полностью разгромили российскую колонну техники и пехоту оккупантов, которые пытались прорваться в Харьковской области. Видео мощных ударов разлетелось в Сети.

Наши защитники запустили стаи ударных дронов и накрыли россиян бригадной артиллерией. Всего было уничтожено танки-черепахи и БПМ-2 оккупантов.

"Три единицы техники - уничтожены безвозвратно и еще четыре - поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили - минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей", - сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде. видео дня

Бойцы отметили, что оккупантам не удалось прорваться на этом участке фронта. Украинские силы уничтожили все штурмовое подразделение врага.

Смотрите видео о том, как украинские силы разгромили колонну оккупантов на Харьковщине:

колонна оккупантов / фото: скриншот

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, российское наступление на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Также Forbes отмечает, что битва за Волчанск может стать первой большой битвой нового наступления России на севере Харьковщины. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже в городе.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

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