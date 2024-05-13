Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на Харьковщине

Украинские военные полностью разгромили российскую колонну техники и пехоту оккупантов, которые пытались прорваться в Харьковской области. Видео мощных ударов разлетелось в Сети.
Наши защитники запустили стаи ударных дронов и накрыли россиян бригадной артиллерией. Всего было уничтожено танки-черепахи и БПМ-2 оккупантов.
"Три единицы техники - уничтожены безвозвратно и еще четыре - поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили - минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей", - сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде.видео дня
Бойцы отметили, что оккупантам не удалось прорваться на этом участке фронта. Украинские силы уничтожили все штурмовое подразделение врага.
Смотрите видео о том, как украинские силы разгромили колонну оккупантов на Харьковщине:
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Напомним, российское наступление на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.
Также Forbes отмечает, что битва за Волчанск может стать первой большой битвой нового наступления России на севере Харьковщины. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже в городе.
Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.
Другие новости:
- В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые - СМИ
- С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины
- "Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред