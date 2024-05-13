В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

В захваченном РФ Крыму нанесен ракетный удар по военной базе ПВО оккупантов на горе Ай-Петри, в результате чего уничтожен командир войсковой части
Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного региона, ракетный удар по военной базе РФ был нанесен 13 мая, в районе 6 утра.
"Несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму. На горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - уточняется в сообщении.видео дня
Журналисты узнали, что в результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, был ликвидирован командир в/ч 85683 Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется.
Отметим, что минобороны РФ заявило ранее о сбитии ночью над Крымом четырех ракет Storm Shadow и 7 дронов.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Что известно о секретной базе ПВО РФ
В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов.
Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы. Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.
3-й радиотехнический полк — воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.
Взрывы в Крыму - последние новости по теме
В Крыму 4 мая горели пусковые установки "Искандер-М", из них РФ регулярно обстреливает баллистическими ракетами. Правда, журналисты, исследовав место происшествия, не могут точно ответить, связан ли пожар с ударами ВСУ по военным объектам оккупантов.
Как писал Главред, в результате удара по аэродрому Джанкоя были уничтожены или повреждены в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.
Кроме того, недавно ГУРовцы атаковали катер серии "Мангуст" 150 - это достаточно новая разработка оккупантов. При этом россияне пытаются учесть свои предыдущие неудачи и тщательно прячут военные корабли.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук анонсировал оккупантам новые сюрпризы - как на оккупированных территориях, так и на тех, что входят в международно признанные границы РФ. По его словам, Украина уже имеет соответствующие средства - и она работает над тем, чтобы их было еще больше.
Больше новостей:
- Не Крымский мост: у Зеленского назвали новый приоритет для ударов ВСУ
- Россия атакует ночью: в ВСУ раскрыли подготовку РФ к массированному удару по Украине
- Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред