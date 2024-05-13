В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

Несколько крылатых ракет атаковали российскую в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму.

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В Крыму атакована российская в/ч 85683 / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, Telegram

В захваченном РФ Крыму нанесен ракетный удар по военной базе ПВО оккупантов на горе Ай-Петри, в результате чего уничтожен командир войсковой части

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного региона, ракетный удар по военной базе РФ был нанесен 13 мая, в районе 6 утра.

"Несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму. На горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - уточняется в сообщении. видео дня

Журналисты узнали, что в результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, был ликвидирован командир в/ч 85683 Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется.

Отметим, что минобороны РФ заявило ранее о сбитии ночью над Крымом четырех ракет Storm Shadow и 7 дронов.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Что известно о секретной базе ПВО РФ

В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде шаров нередко привлекали внимание туристов.

Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы. Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

3-й радиотехнический полк — воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.

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Как писал Главред, в результате удара по аэродрому Джанкоя были уничтожены или повреждены в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

Кроме того, недавно ГУРовцы атаковали катер серии "Мангуст" 150 - это достаточно новая разработка оккупантов. При этом россияне пытаются учесть свои предыдущие неудачи и тщательно прячут военные корабли.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук анонсировал оккупантам новые сюрпризы - как на оккупированных территориях, так и на тех, что входят в международно признанные границы РФ. По его словам, Украина уже имеет соответствующие средства - и она работает над тем, чтобы их было еще больше.

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