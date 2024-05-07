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Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ

Руслана Заклинская
7 мая 2024, 19:25
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Российский лидер готов к небольшой операции против одной из стран Балтии, рассказал руководитель контрразведки Польши Ярослав Строжик.
Путин готов к мини-операции против НАТО: в контрразведке Польши раскрыли планы РФ
Лидер РФ может провести операцию против одной из стран Балтии / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Целью РФ может быть город Нарва в Эстонии или шведский остров. Об этом сказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Строжик отметил, что прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на НАТО базируются лишь на определенных предположениях, поскольку аналитические центры не имеют полной информации о военных планах Путина.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или высадиться на одном из шведских островов", - отметил руководитель контрразведки Польши.

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По его словам, намерения российского лидера сдерживает позиция Запада. Строжик подчеркнул, что поддержка Украины показывает Путину, что в случае атаки на НАТО реакция Запада будет еще сильнее.

Что нужно знать о Dziennik Gazeta Prawna?

Dziennik Gazeta Prawna (DGP) - общенациональная ежедневная юридическая и экономическая газета, издается с 2009 года в Варшаве издательством Infor PL. Выходит пять раз в неделю с понедельника по пятницу. С 2016 года главным редактором является Кшиштоф Едлак, пишет Википедия.

Нападение России на НАТО - прогнозы

Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны быть готовы к возможному нападению уже в 2029 году.

Также в отчете Института изучения войны отмечается, что нападение России на НАТО, вероятно, не произойдет в ближайшее время, но угроза реальна и может проявиться раньше, чем предполагают некоторые западные аналитики. Тем не менее Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

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