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Генсек НАТО прибыл в Киев: главные заявления Столтенберга и Зеленского

Яна Ставская
29 апреля 2024, 15:28
Зеленский высказался о новом российском наступлении, а Столтенберг ответил на вопрос, ждать ли Украине приглашения на членство в НАТО этим летом.
Генсек НАТО прибыл в Киев: главные заявления Столтенберга и Зеленского
Столтенберг в Киеве с необъявленным визитом / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Встреча главы Североатлантического альянса с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 29 апреля, происходит на фоне одобрения США нового законопроекта о помощи на 61 млрд долларов и ведением Россией нового наступления на Востоке.

Главред собрал главные заявления Столтенберга и Зеленского на совместной пресс-конференции в Киеве.

От чего зависит перехват стратегической инициативы ВСУ на фронте

Зеленский выделил три пункта, которые помогли бы Украине получить желаемую мощность на передовой:

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  • одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США);
  • своевременные поставки вооружения в Украину;
  • поставка Силам обороны "конкретного" вооружения.

По первому пункту - Запад справился, считает Зеленский.

По словам Зеленского, пока позитива во втором пункте он не увидел, впрочем поставки все же "немного" пошли, но процесс важно ускорить.

Тогда как третий пункт президент назвал самым важным - Вооруженные силы нуждаются в большом количестве вооружения.

Россия готовит новое наступление

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты готовятся к новым наступательным операциям.

"Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям – и вместе мы должны сорвать российское наступление. Все необходимые средства для этого есть у партнеров", – подчеркнул глава государства.

Судьба Украины в НАТО - оценка Столтенберга

Украина вряд ли получит приглашения в НАТО на саммите в июле, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, среди членов Альянса до сих пор нет консенсуса по этому поводу.

"Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. Мы будем делать все для этого. Для того, чтобы это решение было принято, нам необходимо, чтобы все члены Альянса с этим согласились, нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле, но я думаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину к членству", - сказал Столтенберг.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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