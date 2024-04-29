В Telegram объяснили, почему блокировали чат-боты ГУР и СБУ - Reuters

Telegram по ошибке заблокировал украинские боты, которые использовались для корректировки огня по противнику, сообщает агентство Reuters.

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Блокировка Telegram украинских чат-ботов - в мессенджере прокомментировали/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Telegram

Сотрудники мессенджера Telegram разблокировали украинские чат-боты, через которые получали данные о русских оккупантах отечественные спецслужбы Об этом известно из статьи западного агентства Reuters.

28 апреля стало известно, что в Telegram оказались заблокированы чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Министерства цифровой трансформации, которые использовались для сбора информации о военных действиях страны-агрессора РФ.

Анонимный представитель Telegram рассказал Reuters, что чат-боты украинских спецслужб были "временно отключены". И объяснил это "ошибкой", а потом заверил, что работа ботов уже восстановлена. Дополнительные детали, однако, он не стал озвучивать

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В издании Reuters отметили ‒ ранее основатель/владелец мессенджера (уроженец страны-агрессора России) Павел Дуров уже анонсировал запрет аккаунтов и ботов, которые собирают координаты для артиллерийских и ракетных ударов.

Что такое Telegram? Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Напомним, осенью минувшего года секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за действие общепринятых журналистских стандартов в Telegram-каналах.

Чиновник утверждал, что для Украины крайне важно, чтобы авторы, ответственные за распространение информации, которая охватывает миллионную аудиторию, должны быть известны.

"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов - это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и сознательно манипулятивной информации. С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества", - сказал Данилов.

Потом нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев предложил ограничить в Украине использование Telegram и TikTok. Он раскритиковал мессенджер за появление цензуры только по желанию российской ФСБ.

Telegram удаляет официальные боты, которые помогали корректировать огонь по противнику.

"Теперь официальный "єВорог-бот" — не работает. СБУшный "Stop Russian War Bot" — не работает. Наш бот координат по югу Украины не работает. Наш бот ПВО для отслеживания шахедов не работает Еще куча других ботов, для координации и взаимодействия с жителями ВОТ (временно оккупированные территории, — Главред) не работают", — написал по этому поводу журналист Константин Рыженко.

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