'Для победы еще не поздно': в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

Генсек намеками обвинил Соединенные Штаты и других союзников НАТО в затягивании передачи Украине необходимого вооружения.

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Столтенберг обратился к странам-членам НАТО / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО не медлить с поставками вооружения для ВСУ, поскольку Украина еще имеет шансы победить Россию в войне.

Как отметил он во время выступления в Берлине 25 апреля, в последние месяцы члены НАТО не оказывали поддержку Украине в обещанных объемах (в частности в снарядах ПВО), что позволило России поражать цели дешевыми дронами.

Однако Украина все еще имеет достаточно шансов победить в российско-украинской войне, если Запад ускорит поставки необходимого вооружения.

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"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - сказал он.

В этом контексте Столтенберг напомнил о недавно выделенных пакетах помощи США и Британии.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

"Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро", - подчеркнул Столтенберг.

Военная помощь Украине - главное

В течение последних дней Украина получила от Британии самый большой пакет военной помощи от этой страны, а США наконец утвердили законопроект на сумму 61 млрд долларов помощи Украине.

Общая стоимость первого пакета из новой помощи США составляет примерно 1 миллиард долларов, он включает широкий спектр оборудования и боеприпасов для удовлетворения критических потребностей Украины.

Кроме того, Вашингтон включил дополнительные ATACMS в новый транш. Ракетами Украина сможет доставать до ключевых целей оккупантов в Крыму.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней.

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