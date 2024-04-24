США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

Это первое официальное подтверждение Вашингтона насчет передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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ATACMS уже в Украине - все подробности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Соединенные Штаты отправили Украине ATACMS большой дальности для использования на украинской территории, сообщил представитель Госдепартамента в комментарии журналистам. В то же время Politico пишет, что ракеты вошли и в первый пакет новой помощи от США.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большей дальности ATACMS по прямому указанию президента", - цитирует BBC представителя Госдепартамента Веданта Патель.

Он добавил, что ракеты прибыли в Украину в апреле.

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Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на источники, Вашингтон включит дополнительные ATACMS и в новый пакет помощи на 1 млрд долларов. Ракетами Украина сможет доставать до ключевых целей оккупантов в Крыму.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Известно, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов. В частности, впервые применила их на прошлой неделе - 17 апреля осуществила удар по аэродрому россиян в Крыму.

В статье Reuters указывается, что в Белом доме несколько месяцев спорили, поставлять ли Украине ATACMS радиусом действия до 300 км. Однако мнение Вашингтон изменил после того, как Москва начала применять по Украине северокорейскую "баллистику", хотя Америка якобы предупреждала Россию о последствиях таких действий.

Важным фактором, который убедил США в передаче ВСУ ATACMS, стало возобновление ударов РФ по критической инфраструктуре Украины.

ATACMS в Украине – главное

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили о – на тот момент – крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Сегодня вечером, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал закон с миллиардной помощью Украине. Общая стоимость пакета составляет около 1 миллиарда долларов, он включает широкий спектр оборудования и боеприпасов для удовлетворения критических потребностей Украины.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский оговорился и об ATACMS в указанном пакете помощи.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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