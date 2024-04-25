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РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Яна Ставская
25 апреля 2024, 19:50
Среди погибших - молодые мужчины. Все работали электромеханиками на железной дороге.
РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие
РФ обратила внимание на украинскую логистику / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара.

РФ атаковала железные дороги в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

"В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы", - говорится в сообщении компании.

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Среди погибших железнодорожников - молодые мужчины:

  • Богдан Ковалев - 26 лет.
  • Сергей Кузнецов - 37 лет.
  • Михаил Бандривский - 26 лет.

Все трое работали электромеханиками на железной дороге.

Оккупанты также атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали трое сотрудников. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Украина готовится к новым ударам - взрывы сегодня

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский поручил усилить дополнительными средствами ПВО и РЭБ объекты критической инфраструктуры, по которым враг нещадно бьет всю весну. В сообщении Зеленского указывается, что речь идет не только о прикрытии энергообъектов, но и транспортных.

В четверг, 25 апреля, во время объявленной воздушной тревоги российские войска нанесли удар управляемым авиационным боеприпасом (КАБ) по Сумах. Оккупанты атаковали объект инфраструктуры.

Кроме того, россияне ударили по Балаклее на Харьковщине - возле железнодорожного вокзала.

В этот же день Россия атаковала украинские объекты - в Черкасской и Херсонской областях. В частности, в Херсонской области были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Именно удары России по объектам критической инфраструктуры, по данным СМИ, якобы убедили Белый дом передать Украине ракеты ATACMS большей дальности.

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