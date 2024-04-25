РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара.
РФ атаковала железные дороги в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.
"В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы", - говорится в сообщении компании.
Среди погибших железнодорожников - молодые мужчины:
- Богдан Ковалев - 26 лет.
- Сергей Кузнецов - 37 лет.
- Михаил Бандривский - 26 лет.
Все трое работали электромеханиками на железной дороге.
Оккупанты также атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали трое сотрудников. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
Украина готовится к новым ударам - взрывы сегодня
Как писал Главред, президент Владимир Зеленский поручил усилить дополнительными средствами ПВО и РЭБ объекты критической инфраструктуры, по которым враг нещадно бьет всю весну. В сообщении Зеленского указывается, что речь идет не только о прикрытии энергообъектов, но и транспортных.
В четверг, 25 апреля, во время объявленной воздушной тревоги российские войска нанесли удар управляемым авиационным боеприпасом (КАБ) по Сумах. Оккупанты атаковали объект инфраструктуры.
Кроме того, россияне ударили по Балаклее на Харьковщине - возле железнодорожного вокзала.
В этот же день Россия атаковала украинские объекты - в Черкасской и Херсонской областях. В частности, в Херсонской области были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Именно удары России по объектам критической инфраструктуры, по данным СМИ, якобы убедили Белый дом передать Украине ракеты ATACMS большей дальности.
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