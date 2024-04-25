В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

В Украине прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россия поднимала в небо тактическую авиацию.

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Взрывы в Сумах 25 апреля - все подробности / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН

В четверг, 25 апреля, во время объявленной воздушной тревоги российские войска нанесли удар управляемым авиационным боеприпасом (КАБ/УАБ) по Сумам.

Воздушная тревога 25 апреля - карта

Сегодня в городе Киев и ряде областей по меньшей мере трижды объявляли воздушную тревогу, в частности из-за угрозы ракетного удара и применения Россией бомб по приграничным регионам.

Карта тревог в Украине по состоянию на 15:30 / Скриншот Главреда

Взрывы в Сумах - все подробности

Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ), о чем сообщила ОВА.

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Последствия атаки врага местные власти не уточняют.

"Сегодня, 25 апреля, враг применил УАБ (КАБ), ударив по инфраструктуре города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении ОВА.

В то же время горожан предупредили об изменении некоторых маршрутов электротранспорта.

Накануне взрывов в Сумах Воздушные силы прослеживали активность российской тактической авиации в воздушном пространстве Белгородской, Курской областей и над акваторией Азовского моря.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Взрывы в Сумах - ситуация в городе и области

Российские оккупанты не прекращают бить по пограничным регионам Украины, в частности Сумской области. Враг преимущественно применяет против гражданской и критической инфраструктуры управляемые авиационные боеприпасы.

Так, 11 апреля россияне попали в ТЭЦ города.

На следующий день, после очередной воздушной атаки на городскую инфраструктуру, пострадали по меньшей мере два человека.

19 апреля РФ выпустила по Конотопу Сумской области ракеты, пересекшие воздушное пространство Черниговщины. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура.

Применяет противник по области и "Шахеды". 13 марта один из иранских дронов-камикадзе ударил по многоквартирному дому, были жертвы среди мирного населения.

Эксперты объясняют эти удары попыткой Путина создать так называемую санитарную зону в Украине – непригодную для жизни; соответственно – с уничтоженной инфраструктурой. В этом контексте аналитики указывают, что сохраняется угроза враждебного наступления как для Сумской, так и для Харьковской и Черниговской областей.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

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