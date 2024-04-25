РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

В Воздушных силах ВСУ отметили, что россияне пытаются использовать различные тактики и периодичность нанесения массированных ударов по Украине.

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В ВСУ назвали возможные сроки следующего массированного удара по Украине / Коллаж Главред, фото: Армияinform, скриншот из видео

Российские оккупанты могут нанести комбинированный удар по Украине с применением ракет и дронов до получения пакета помощи от США. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Конечно, враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе", - рассказал он.

Он отметил, что о данном сценарии предупреждают и международные организации на аналитики Института изучения войны.

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"Мы не можем исключать того, что враг применит свои ракеты, дроны и другое оборудование для того, чтобы терроризировать наше население", - добавил он.

Спикер указал, что периодику нанесения массированных ударов по Украине со стороны РФ сложно предсказать. Он отметил, что россияне пытаются использовать различные сроки и различные методы в разное время.

"Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", - констатировал Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Удары по территории Украины - удары по критической инфраструктуре

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 апреля, Россия ударила по украинским объектам на Черкасщине и Херсонщине. По данным руководителя Черкасской ОГА Игоря Табурца, в результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, а шесть человек получили ранения.

В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Киев и Одесскую область с помощью ударных дронов. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, благодаря силам и средствам противовоздушной обороны на Киевщине все вражеские цели были уничтожены.

22 апреля российские оккупанты также атаковали Харьков. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по телевизионной вышке. К счастью, жертв удалось избежать, поскольку люди на тот момент находились в укрытии.

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