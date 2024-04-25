'Китай выбрал сторону в войне РФ против Украины': в США сделали важное заявление

Посол США при НАТО назвала главные причины, которые указывают на отказ от нейтральности в позиции Китая в отношении российской агрессии против Украины.

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Китай не может претендовать на нейтралитет в войне России против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Китай продолжает продавать в Россию технологии для массового производства беспилотников и элементы для оружия, таким образом помогая стране-агрессору достичь военных целей в войне против Украины. Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, сообщает Politico.

Она указала, что Китай уже выбрал свою сторону и не может оставаться нейтральным в конфликте между Россией и Украиной.

"КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом деле, и они на самом деле выбрали сторону. Я считаю, что когда КНР пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся", - сказала Смит. видео дня

Смит отметила, что Соединенные Штаты все чаще наблюдают материальную поддержку со стороны Китая для России, указав, что это оборудование может быть использовано как в гражданских, так и в военных целях, и оно сыграло важную роль в помощи Москве для достижения некоторых своих целей в войне против Украины.

"Если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, РФ была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с совершением некоторых из этих актов агрессии", - сказала посол США.

Она привела примеры видов поддержки, которую Китай предоставляет России, такие как "станки, микроэлектроника, технологии беспилотников и нитроцеллюлоза, которая используется в качестве топлива".

Смит отметила, что пока нет доказательств того, что Китай предоставляет "летальную поддержку" России, но указала, что Пекин поставляет оборудование и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, что способствует удовлетворению потребностей войск РФ для ведения дальнейшей войны в Украине.

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют РФ вести неспровоцированную агрессивную войну в Украине", - добавила она.

Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчиненность главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Позиция Китая относительно войны в Украине - мирная инициатива Пекина

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в последнее время заметно, что Китай выбрал сторону России, играя глобальную игру против США, пытаясь выглядеть как миротворец.

Он считает, что недавнее заявление главы Компартии КНР Си Цзиньпина о необходимости избежания дальнейшего обострения конфликта в Украине является логическим продолжением предыдущей политики Китая в отношении Украины.

После возвращения из Китая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с рядом важных заявлений относительно войны в Украине. В частности, он отметил, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет, и что для Владимира Путина это не должно "сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия продолжит оказывать Киеву военную помощь, но обратил внимание и на важность дипломатических усилий.

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