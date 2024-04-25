Россия заполняет склады оружием: Писториус предостерег Путина

Страна-агрессор Россия производит оружие в таких количествах, которые превышают ее потребности на войне в Украине. Таким образом, сейчас военно-промышленный комплекс РФ работает на заполнение складов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады", передает n-tv.
Глава Минобороны Германии предостерег российского диктатора Владимира Путина от дальнейших военных амбиций.
"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (Путин, − ред.) делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", - сказал Писториус.
Как сообщал Главред, министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил о планах Москвы "повысить интенсивность" атак на Украину. По его словам, "ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине". Шойгу также анонсировал появление ЗРК С-500 на фронте.
Тем временем военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, насколько опасны новые российские ЗРК. По его словам, комплексы ЗРК С-500 сродни американскому ЗРК Patriot, но с задержкой во времени на 40 лет.
ЗРК С-500 - что о нем известно
С-500 "Прометей", 55Р6М "Триумфатор-М" — российский зенитный ракетный комплекс.
Разработан в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей"" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей, передает Википедия.
В мае 2021 года российский диктатор Путин заявил, что в ВС РФ "более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400". Также он аносировал поставку в войска комплекса С-500.
В августе в стране-агресоре РФ заявили, что система С-500 производится серийно, а осенью того же года С-500 начали поступать в вооружённые силы России.
Другие новости:
- "Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина
- Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление
- Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред