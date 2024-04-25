Россия заполняет склады оружием: Писториус предостерег Путина

Глава Минобороны Германии заявил, что страна-агрессор РФ производит оружия больше, чем оккупантам нужно на войне.

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Борис Писториус предостерег Путина от дальнейших военных амбиций / Коллаж: Главред, фото: фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, ua.depositphotos.com, скриншот

Страна-агрессор Россия производит оружие в таких количествах, которые превышают ее потребности на войне в Украине. Таким образом, сейчас военно-промышленный комплекс РФ работает на заполнение складов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады", передает n-tv.

Глава Минобороны Германии предостерег российского диктатора Владимира Путина от дальнейших военных амбиций.

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"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (Путин, − ред.) делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", - сказал Писториус.

Как сообщал Главред, министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил о планах Москвы "повысить интенсивность" атак на Украину. По его словам, "ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине". Шойгу также анонсировал появление ЗРК С-500 на фронте.

Тем временем военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, насколько опасны новые российские ЗРК. По его словам, комплексы ЗРК С-500 сродни американскому ЗРК Patriot, но с задержкой во времени на 40 лет.

ЗРК С-500 - что о нем известно С-500 "Прометей", 55Р6М "Триумфатор-М" — российский зенитный ракетный комплекс. Разработан в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей"" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей, передает Википедия. В мае 2021 года российский диктатор Путин заявил, что в ВС РФ "более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400". Также он аносировал поставку в войска комплекса С-500. В августе в стране-агресоре РФ заявили, что система С-500 производится серийно, а осенью того же года С-500 начали поступать в вооружённые силы России.

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