Похожи на Patriot 40-летней давности: Свитан оценил, насколько опасны российские ЗРК С-500

Российские оккупанты пытаются скопировать механизмы американского зенитно-ракетного комплекса.

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Роман Свитан рассказал, опасны ли российские ЗРК С-500 / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил о планах Москвы "повысить интенсивность" атак на Украину и анонсировал появление на поле боя российского зенитного ракетного комплекса С-500. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, насколько опасны новые российские ЗРК.

По его словам, комплексы ЗРК С-500 сродни американскому ЗРК Patriot, но с задержкой во времени на 40 лет, передает 24 канал.

Свитан объяснил, что россияне только сейчас решили разделить функции ЗРК. Есть две ракеты: одна против аэроцелей и еще одна – против баллистики. Это все примерно так же, как у ЗРК Patriot.

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"С-500 пытаются скопировать механизм уничтожения — как это делает Patriot. Ракета с дальностью 500 километров почти нереальна, ведь по аэро-, по баллистическим целям — довольно большое расстояние", — объяснил военный эксперт.

Свитан добавил, что половина механизмов российского ЗРК С-400 "Триумф" – это механизмы С-300. То есть они модифицировали ЗРК до определенных дальностей, а также дорисовали не существующие параметры.

"Здесь большой вопрос по тактико-техническим данным. Они действительно могут быть такие "аналоговнетные". Тактико-технические характеристики завышены как всегда. Как и были в свое время завышены ТТХ С-400 – это хорошо покрашенная С-300", — сказал он.

ЗРК С-500 - что о нем известно С-500 "Прометей", 55Р6М "Триумфатор-М" — российский зенитный ракетный комплекс. Разработан в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей"" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей, передает Википедия. В мае 2021 года российский диктатор Путин заявил, что в ВС РФ "более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400". Также он аносировал поставку в войска комплекса С-500. В августе в стране-агресоре РФ заявили, что система С-500 производится серийно, а осенью того же года С-500 начали поступать в вооружённые силы России.

Ракета "Циркон" - РФ бьет по Украине новейшими ракетами

25 марта РФ ударила по Киеву новейшими ракетами ЗМ22 "Циркон". Обломки ракеты нашли в черте города. 7 феврал враг уже запускал такую ракету по Киеву, ее обломки упали на дорогу в Деснянском районе.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем опасна ракета "Циркон". Он отметил, что такая ракета долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. По его словам, самая большая проблема – подлетное время "Циркона". Кроме того, "Циркон" больше и опаснее "Кинжала".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается пробить украинскую ПВО ракетами "Циркон". Именно для этого они запускают эти противокорабельные ракеты из оккупированного Крыма.

Ракета "Циркон" - основные характеристики / Инфографика Главреда

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