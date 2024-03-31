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РФ лупит по Украине ракетами Циркон: Буданов назвал коварный план врага

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2024, 14:07
Российские оккупанты пытаются пробить украинскую ПВО этими противокорабельными ракетами.
Буданов, Циркон
РФ пытается пробить украинскую ПВО ракетами Циркон / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Россия пытается пробить украинскую ПВО ракетами "Циркон". Именно для этого они запускают эти противокорабельные ракеты из оккупированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На территории полуострова россияне разместили по меньшей мере несколько пусковых установок для запуска этих ракет.

"Ракета Циркон - это прежде всего противокорабельная ракета, это надо помнить. Она действительно имеет серьезные тактико-технологические характеристики, и, используя Цирконы, РФ надеется, что сможет пробить нашу ПВО. Вот и вся логика, ничего другого там нет ... Это береговые ракетные комплексы противокорабельных ракет. Это для них по состоянию на сейчас не является проблемой", - сказал Буданов.

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В то же время он отметил, что появится проблема, которые враг переместит комплексы на другое направление.

"Технические возможности для этого у них есть. Но надеюсь, что этого не произойдет", - добавил Буданов.

Инфографика циркон
Что такое ракета Циркон? / Главред

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

Ракета "Циркон" - РФ бьет по Украине новейшими ракетами

25 марта РФ ударила по Киеву новейшими ракетами ЗМ22 "Циркон". Обломки ракеты нашли в черте города. Ранее враг уже запускал такую ракету по Киеву 7 февраля, а ее обломки упали на дорогу в Деснянском районе.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем опасна ракета "Циркон". Он отметил, что такая ракета долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. По его словам, самая большая проблема – подлетное время "Циркона". Кроме того, "Циркон" больше и опаснее "Кинжала".

Ранее Главред рассказывал, что известно о ракете "Циркон". Интересно, что эти ракеты были приняты на вооружение только 4 января 2023 года и позиционировались страной-агрессором, как "неуязвимые" для всех видов ПВО.

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война в Украине вторжение России ракета Циркон Кирилл Буданов
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