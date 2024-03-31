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Ядерный удар станет более вероятным: генерал - о последствиях передачи ATACMS

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2024, 10:29
Генерал Маломуж считает, что после передачи Украине ATACMS и F-16 российский диктатор Путин может начать угрожать ядеркой.
Маломуж, Путин, ATACMS
Путин будет угрожать ядеркой после передачи Украине ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред, скриншот из видео

Украина уже скоро может получить дальнобойные ракеты ATACMSи западные истребители F-16. Российский диктатор Владимир Путин будет в ярости из-за этого, в результате чего накалиться угроза "ядерного удара". Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Несмотря на то, что генерал считает более вероятным ядерный удар РФ в случае передачи этого оружия Украине, в то же время он не верит в то, что Путин действительно будет бить "ядеркой".

"Путин будет просто активнее использовать такую свою риторику, проводить ядерные учения и, возможно, даже развертывать ядерное оружие. Впрочем, я считаю, что он не пересечет черту и не пойдет на применение ядерного оружия. Не потому что он не в состоянии вести такую войну, а потому что он сразу получит упреждающий удар, а погибнуть он точно не хочет. Поэтому я считаю, что ядерного удара не будет, Путин не решится на этот самоубийственный шаг", - говорит Маломуж.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Генерал добавил, что Путин будет пытаться сохранить себя и свой диктаторский режим, поэтому будет вынужден пойти на переговоры.

Ядерный удар станет более вероятным: генерал - о последствиях передачи ATACMS
Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Передача Украине ракет ATACMS - последние новости по теме

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине мощных баллистических ракет большой дальности после месяцев просьб украинских официальных лиц. Сначала поставлялись старые модели ракет, средней дальности, а теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии.

Также 12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Это первый пакет вооружений в 2024 году, финансовые средства на него были выделены из средств, одобренных Конгрессом ранее.

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках первого пакета помощи от США за много месяцев.

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