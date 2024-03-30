США передадут ATACMS Украине, чтобы не допустить переноса войны в страны НАТО – генерал Маломуж

Поставка первой партии дальнобойных ATACMS в Украину может состояться уже в апреле, считает Николай Маломуж.

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Когда Украина получит дальнобойные ATACMS, российские войска будет ждать Армагеддон – Маломуж / Главред

Американские издания в середине марта писали о том, что США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS: так, Politico отмечало, что ATACMS будут в новом пакете помощи, а The Wall Street Journal – что американский Пентагон готов передать ATACMS дальностью примерно 290 км. Впрочем, новый пакет помощи от США не содержал этих ракет. А как недавно отметил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, в Белом доме до сих пор продолжаются конструктивные дискуссии по этому вопросу.

Также остается неизменной позиция Германии и ее канцлера Олафа Шольца относительно передачи нашей стране ракет Taurus. Вот и новый пакет военной помощи от немцев содержал много чего полезного, но не ракеты.

Нерешительность США и Германии объясняется просто: они опасаются ядерного ответа России и ее нападения на страны НАТО.

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Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, когда Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus, почему США решили предоставить ATACMS, и действительно ли созрел к этому шагу Байден, почему Германия и Шольц медлят с предоставлением ракет Taurus, как может отреагировать Россия, если ВСУ начнут наносить удары ракетами ATACMS и Taurus, и решится ли Путин реализовать свои угрозы по применению ядерного оружия в случае, если нашей стране Запад передаст авиацию и дальнобойные ракеты.

The Wall Street Journal ранее сообщал, что Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью примерно 290 км. Но при этом называлось условие – если это одобрит президент США Джозеф Байден. Насколько вероятно, по-вашему, что дальнобойные ATACMS появятся в Украине? Действительно ли мы стали ближе к этому?

У США и Европы появляется понимание того, что для того, чтобы Украина могла эффективно защищаться, проводить контрудары и контратаки, нужны поставки не только авиации и боеприпасов, но и дальнобойных ракет. Ранее было принято решение о передаче Украине ракет ATACMS: сначала партии ракет с ограниченным радиусом действия (126 км), а затем – ракет дальностью до 300 км. Такие ракеты стоят на вооружении американской армии, и об их поставках Украине договорились Киев и Вашингтон. Единственное условие – удары этими ракетами не должны наноситься по территории России. Для реализации этого решения нужно финансирование и, безусловно, конечное решение Байдена.

Первая партия ATACMS к нам уже поступала, и сейчас стоит вопрос о предоставлении более мощных ATACMS (боевой заряд 250-300 кг) и большего радиуса действия (до 300 км). Такие ракеты смогут наносить эффективные удары по крупным объектам (аэродромам, пусковым установкам, защищенным складам боеприпасов, нефтебазам), которые расположены на территориях, оккупированных Россией. В том числе и по объектам в Крыму, где базируется Черноморский флот РФ. То есть речь идет об объектах, которые Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине, пусков "шахедов", полетов самолетов и тому подобного. Уничтожение этих объектов обесценит стратегические перспективы врага и не даст ему возможности формировать мощные ударные группы в будущем.

США долго искали способ профинансировать помощь Украине, но так, чтобы не сделать ситуацию с РФ более напряженной. Ведь Путин постоянно угрожает тем, что, если США предоставят Украине дальнобойные ракеты и самолеты, то есть ATACMS и F-16, Россия расценит это как вступление в войну и сможет думать о применении ядерного оружия. Медведев расшифровал слова Путина, уточнив, что удары могут быть нанесены по Вашингтону, Лондону, Берлину и Киеву.

Россия также предупредила Шольца о передаче Киеву ракет Taurus, причем более жестко. Шольц пока что прислушивается к этим предупреждениям больше, чем Байден. Ведь Байден уже не раз пересек "красные линии", которые очерчивали россияне: передал Киеву HIMARS, Patriot и многие другие системы. Он делал это, даже несмотря на то, что Россия предупреждала Вашингтон, что будет воспринимать это как вызов со стороны США и заявление об их участии в войне против РФ. Но все равно Байден действует крайне осторожно, чтобы не допустить глобального конфликта.

На Западе видят, что Россия не прекращает агрессию против Украины, проводит массированные атаки, а перспектива войны РФ с НАТО стала вполне реальной. Поэтому там понимают, что нужно, чтобы как-то подключились и США. Сейчас Запад исходит из того, что лучше бить агрессора и противодействовать ему на территории Украины, а потому нужно предоставить украинцам оружие, которое будет существенно обесценивать российские войска.

Пентагон нашел деньги на помощь Украине – примерно 400 миллионов долларов. На эту сумму Украина получит боеприпасы, ракеты для HIMARS, а также частично ракеты ATACMS.

Не будем называть точное количество ATACMS, которые могут нам передать: это может быть и десяток, и несколько десятков. Впрочем, это создаст ударный кулак, который будет уничтожать боевые системы противника на оккупированных территориях, во фронтовой и прифронтовой зоне.

Позже, после голосования пакета помощи на 60 миллиардов долларов в конце марта или в начале апреля, ATACMS могут предоставить больше.

Как по мне, принципиальное решение о предоставлении этих ракет Украине есть, ведь было заключено соглашение о том, что американцы передают их. Логистика очень быстрая, буквально неделя – и ATACMS будут в Украине.

Получение ATACMS создаст условия для нанесения мощных ударов. Вспомните, как только у нас появились ATACMS небольшого радиуса действия, сразу были нанесены удары по оккупированным территориям, в частности, по Феодосии, что в Крыму, были уничтожены аэродромы, самолеты, системы наведения и даже системы ПВО.

Поставка первой партии ATACMS в Украину может состояться либо в конце марта, либо в апреле. А в перспективе, если будет утвержден большой пакет помощи, ATACMS поступят весной-летом. Вместе со Storm Shadow, SCALP и SAMP/T они создадут мощный системный блок высокоточных дальнобойных ракет, которые позволят нам доставать глубокие и средние тылы врага.

По-вашему, Байден действительно созрел для такого решению? Или в последний момент он может не решиться сказать свое "да" на передачу дальнобойных ATACMS?

Агрессия России и ее попытки наступления будут побуждать Байдена к этому. Ведь и сами конгрессмены отмечают, что у Украины нет боеприпасов и высокоточного оружия, поэтому их срочно нужно предоставить, иначе Россия будет наступать активнее.

Но гораздо больше американцев мобилизует угроза для стран НАТО со стороны РФ: Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши. Это реальный стимул для Байдена передать Киеву дальнобойные ATACMS, чтобы остановить Путина в Украине. Иначе в войну придется включиться самим американцам, и будут гибнуть уже они. А Байден этого хочет избежать.

Думаю, эта угроза заставит Байдена передать ATACMS, чтобы остановить агрессивные действия России в Украине и, соответственно, не допустить переноса войны в страны НАТО. То есть сделать все, чтобы все решилось на территории Украины. Об этом говорили и Байден, и Блинкен, и все участники разведывательного сообщества Пентагона, и Эврил Хейнс, которая возглавляет Национальную разведку США, и Бернс. То есть все руководители США отмечают, что только такие средства помогут нам отстоять не только интересы Украины, но и партнеров по НАТО в Европе, да и самих США.

Медведев прямо говорит, что Россия нанесет удар по Вашингтону. Это отличный стимул для американцев, чтобы передать нам нужные средства.

То есть вы считаете, что дальнобойные ATACMS могут появиться в Украине уже сейчас, в конце марта, я правильно вас поняла?

В конце марта, хотя, более вероятно, в начале апреля. Первая часть будет выделена за счет фонда Пентагона, вторая – после голосования пакета помощи. ATACMS уже готовы для передачи. А параллельно со второй партией в Украину будут поступать F-16 в мае-июне.

Вместе с тем, будет мощное давление на Шольца, чтобы и Германия передала дальнобойные ракеты. Ведь Шольц всегда ориентируется на США. Он несколько раз обмолвился, что должен быть не один. Вот уже есть решение Британии и Франции, поэтому когда будет решение и США, Германии уже некуда будет деваться.

Но дело не только в Шольце, немецкий Бундестаг также не раз проваливал голосование за предоставление Украине ракет Taurus.

Да, там еще продолжаются дискуссии. Но стратегическое решение о передаче вооружений – без конкретизации, что это Taurus – уже принято. Там речь шла о передаче стратегических ракетных вооружений. Такая формулировка, скорее всего, касается именно Taurus, потому что другого вооружения такого типа у Германии нет.

Какое количество ракет ATACMS могут предоставить американцы в рамках тех сумм финансовой помощи, о которых сейчас идет речь? Я даже не спрашиваю о конкретных цифрах – хочу понять только одно: будут ли это какие-то существенные для нас объемы, которые будут иметь для нас практическую и ощутимую пользу, или это будут совсем незначительные партии, единицы, которые совсем немного нас усилят?

Сначала ATACMS дадут немного, буквально несколько десятков. А позже – больше, десятки и десятки. По понятным причинам не буду расшифровывать – сколько.

Так что первая партия действительно будет небольшая, потому что и финансовые ресурсы незначительны.

С одной стороны, американцы не хотят напрягать ситуацию с Россией глобальной передачей сотен ракет Украине, а с другой – они хотят посмотреть, как эти ракеты будут использованы нами на поле боя, насколько эффективно.

В общем, думаю, никто нам не будет передавать ATACMS в количестве 5-6 штук, потому что это вообще не будет иметь смысла, они ничего не будут решать. А вот несколько десятков – это уже неплохо, потому что они существенно усилят наши Вооруженные силы. Особенно они помогут в уничтожении резервов врага в среднем и дальнем тылах.

Это очень важно – уничтожить ресурсы, в частности, человеческие, которые противник готовит воевать. То есть россияне только собираются, обучают новых людей, генерируют боеприпасы, размещают установки, насыщают. А тут раз – и прилетит ATACMS, который все это просто уничтожит. То есть те, что еще не стоят на боевом дежурстве, а только готовятся к проведению атак или к тому, чтобы отправиться на "ноль". Например, можно поражать мощные учебные центры или концентрацию войск для дальнейшего перемещения на фронт эшелонами – так они могут уничтожаться сотнями или тысячами человек. Точно так же и платформы с танками, БТРами, БМП, колонны техники. Скажу из своей военной практики, эти удары будут их просто сметать, там практически ничего не останется, потому что такая ракета наносит сверхмощный удар. В итоге получится так, что фронтовые силы противника не будут обеспечены необходимыми резервами.

Если вторая партия ATACMS поступит быстро, это позволит нам не только обороняться, но и наносить контрудары, осуществлять контрнаступательные операции. Вопрос об их передаче, как я уже отмечал, должен решиться в мае-июне. Тогда наша стратегическая наступательная операция с учетом других факторов (дронов, боеприпасов, систем вооружения и т.д.) станет возможной в июле, августе, сентябре и далее.

Конечно, сценарий затяжной войны также рассматривается, но это крайний вариант.

Прежде всего сегодня стоит задача эффективной обороны, чтобы отразить наступление россиян, при этом должно происходить уничтожение резервов врага, а также подготовка операции по освобождению территорий там, где враг не ожидает.

Например, это могут быть фронты, которые заходят на территорию России и проходят по ней, а для этого нужно искать слабые места на фронте. Ведь линия фронта тянется на тысячу километров, и не везде враг возвел "линию Суровикина", настроил "зубы дракона" и создал минные поля. Есть места, где ничего такого нет, или все эти препятствия минимальны, где враг не ожидает наших атак. В этом контексте задача ATACMS и Taurus – уничтожать основные ударные силы врага в тылу, все, что там дислоцируется или уже движется к фронту. Убежден, что сотня специально подготовленных наших ребят, заброшенных в тылы врага, могли бы создать огромные проблемы России – россияне бы этого не ожидали и просто не знали бы, куда бежать. Когда будет лететь на противника со всех сторон, это будет Армагеддон. И это реально.

Наше святое дело – бить по всем военным объектам на территории России. Мы это и делаем сегодня, но это должно быть более массово, в сотни раз. Тогда у России не будет никаких перспектив вообще.

Какие перспективы вырисовываются относительно получения Украиной ракет Taurus? Мы видим, что позиция Шольца непоколебима: он против передачи дальнобойного оружия Украине, боится втягивания Германии каким-то образом в войну. Удастся ли, по-вашему, переломить эту позицию Шольца?

У меня есть данные о том, что Путин постоянно предупреждает Шольца о том, что передача Taurus – это "красная линия", и если Берлин ее пересечет, Россия будет квалифицировать такие действия Германии как вступление в войну.

Да Путин все это говорил неоднократно и американцам, и немцам, и британцам, и французам. Но так ничего и не произошло, потому что на самом деле Путин ничего сделать не может. Он – монстр, конечно, но не всесильный, и его можно побеждать.

Однако Шольц пока воздерживается и занимает крайне осторожную позицию, потому что боится прямой конфронтации Германии и России, боится, что он окажется крайним, ведь Германия – лидер ЕС. Поэтому Шольц хочет, чтобы сначала ракеты и самолеты передали американцы, чтобы усилили свой вклад Франция, Великобритания и ряд стран ЕС, а уже тогда он будет готов передать Taurus. Позиция Шольца такова: если пересекать "красную линию", то все вместе, ведь тогда России придется воевать со всеми членами НАТО, а это нереально.

Вместе с тем, постепенно консолидируется политический сектор Германии относительно поддержки Украины и давления на Шольца.

Еще один важный фактор, который оказывает давление на Шольца, – наши успехи на фронте. Шольц должен понять, что все страны поднялись, не он один, что все настроены победить агрессора, и что Украина демонстрирует успехи, а к победе хотят быть причастными все (кто-то хочет быть и бенефициаром этой победы, например, Китай, который стопроцентно разделит территорию России, он уже положил глаз и на Владивосток, и на другие крупные города РФ).

Думаю, что Taurus появятся у нас позже, на втором этапе, когда, во-первых, у Шольца не будет особого выбора – предоставлять их или нет, а, во-вторых, не будет сомнений и страха, потому что Путину будет не до "красных линий", а ему нужно будет спасать себя.

А это возможно, ведь Россия угрожает ядерным оружием, фактически уничтожением человечества. Против такого развития событий выступают все: и Си Цзиньпин, и Эрдоган, и премьер Индии, и многие другие лидеры стран мира, которые не хотят умирать в ядерной войне. Поэтому Путин сам подогревает консолидацию против себя, чуть ли не ежедневно угрожая ядерным оружием. И это угроза не только для Украины, ведь ракеты летят за 5, 10, 15 тысяч километров, то есть это угроза для всех, в том числе и для США.

Путин прекрасно понимает, что в случае применения Россией ядерного оружия последствия для него будут плачевные. Ведь как только он начнет развертывать ядерное оружие, все силы и средства США, Британии и Франции будут нацелены на него, выжить будет невозможно. Я лично знаю Путина и многих из его окружения – они не самоубийцы, а большие трусы. Это сейчас, пока у России есть определенный ресурс, она ведет такую агрессивную войну, но этот ресурс конечен.

Поэтому сегодня надо вести активную борьбу по всем фронтам. А если действовать и уступать, как Шольц, Путин и дальше будет расширять свою агрессию, и на определенном этапе пойдет на некоторые страны НАТО. И Шольцу, который введет свои войска в страны Балтии или Польшу, придется реально воевать с Россией. Тогда уж точно.

Способна ли Украина успешно отразить наступление россиян и начать контрнаступление без ATACMS и Taurus?

Без дальнобойных ракет, конечно, нам будет гораздо труднее все это делать.

Может ли Запад, в частности, США, пересмотреть запрет бить его оружием по территории России? Может ли он вообще контролировать переданное оружие, чтобы что-то вдруг не залетело на территорию РФ?

Есть как минимум три уровня контроля:

во-первых, Запад ориентируется на юридическое решение, и наши руководители заявляют, что не было зафиксировано ни одного факта нарушения применения западного оружия. Ведь у нас уже есть дальнобойное оружие разных типов: Storm Shadow, SCALP, HIMARS. Например, дальность HIMARS 80 км, поэтому, став у границы, можно легко бить по территории России, но мы этого не делаем;

во-вторых, американцы обеспечивают переданные нам комплексы системами контроля и защиты, поэтому они знают, что куда летит;

в-третьих, есть космическая разведка, которая контролирует возможные пуски и идентифицирует конкретную ракету и удар.

И в перспективе, если будут проводиться наши активные наступательные операции, и будет решаться вопрос падения путинского режима, может быть и санкция на нанесение ударов западным оружием по каким-то военным объектам на территории России. Об этом уже говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, мол, они не будут возражать, если военные объекты РФ будут под прицелом западного вооружения. Таким образом, Столтенберг озвучил, как в дальнейшем можно будет использовать западное оружие, если мы будем развивать активные наступательные операции.

Итак, если Украина начнет побеждать, никто не будет мешать этому. И Россия ничего не сможет поделать. Поэтому для того, чтобы добить путинский режим, заставить пойти на переговоры на условиях международного права и капитулировать, эти ракеты будут действовать эффективно. И Путин ничего не сможет сделать. Да, он может попытаться применить ядерное оружие, но шансов на то, что ему это удастся, очень мало, потому что тогда он и сам будет уничтожен. Путин будет пытаться как-то сохранить режим и себя на определенный период. Хотя в России могут начаться такие внутренние процессы, что у Путина не будет перспектив сохраниться даже ненадолго.

В начале нашего разговора, в ответе на первый вопрос, вы сказали, что, если США предоставят Украине дальнобойные ATACMS и F-16, ядерный удар со стороны России становится более вероятным...

Я объясню: Путин будет просто активнее использовать такую свою риторику, проводить ядерные учения и, возможно, даже развертывать ядерное оружие. Впрочем, я считаю, что он не пересечет черту и не пойдет на применение ядерного оружия. Не потому что он не в состоянии вести такую войну, а потому что он сразу получит упреждающий удар, а погибнуть он точно не хочет.

Поэтому я считаю, что ядерного удара не будет, Путин не решится на этот самоубийственный шаг. Он будет пытаться сохранить режим и себя, поэтому будет договариваться.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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