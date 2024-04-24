"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

Сергей Шойгу заявил о "росте боевых возможностей ВС РФ" и разразился угрозами.

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Сергей Шойгу угрожает новыми ударами по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил о планах Москвы "повысить интенсивность" атак на Украину. Об этом он сказал на коллегии минобороны.

"ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине", — цинично заявил Шойгу.

По его словам, Россия будет увеличивать "выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники". В частности, он анонсировал появление РОК С-500. Также Шойгу упомянул о якобы "росте боевых возможностей ВС РФ".

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Кроме того, глава минобороны РФ заявил, что оккупационная армия будет и дальше "решать поставленные задачи по достижению целей "спецоперации" в Украине".

ЗРК С-500 - что о нем известно С-500 "Прометей", 55Р6М "Триумфатор-М" — российский зенитный ракетный комплекс. Разработан в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей"" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей, передает Википедия. В мае 2021 года российский диктатор Путин заявил, что в ВС РФ "более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400". Также он аносировал поставку в войска комплекса С-500. В августе в стране-агресоре РФ заявили, что система С-500 производится серийно, а осенью того же года С-500 начали поступать в вооружённые силы России.

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