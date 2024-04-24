"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил о планах Москвы "повысить интенсивность" атак на Украину. Об этом он сказал на коллегии минобороны.
"ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине", — цинично заявил Шойгу.
По его словам, Россия будет увеличивать "выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники". В частности, он анонсировал появление РОК С-500. Также Шойгу упомянул о якобы "росте боевых возможностей ВС РФ".
Кроме того, глава минобороны РФ заявил, что оккупационная армия будет и дальше "решать поставленные задачи по достижению целей "спецоперации" в Украине".
ЗРК С-500 - что о нем известно
С-500 "Прометей", 55Р6М "Триумфатор-М" — российский зенитный ракетный комплекс.
Разработан в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей"" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей, передает Википедия.
В мае 2021 года российский диктатор Путин заявил, что в ВС РФ "более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400". Также он аносировал поставку в войска комплекса С-500.
В августе в стране-агресоре РФ заявили, что система С-500 производится серийно, а осенью того же года С-500 начали поступать в вооружённые силы России.
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
Утром в среду, 24 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Перед этим в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Российские оккупанты обстреляли ракетами Синельниково в Днепропетровской области. Враг 19 апреля уничтожил дом и убил целую семью. 6-летний мальчик остался сиротой. Россияне отобрали у него маму, бабушку, 14-летнюю сестру и 8-летнего брата. Отец ребенка умер еще год назад.
Российские оккупанты в ночь на субботу, 20 апреля, атаковали Украину 7 ракетами, а также запускали разведывательные беспилотники. Сбить удалось две вражеские ракеты.
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