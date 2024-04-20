6-летний мальчик остался сиротой: ракета РФ убила всю семью на Днепропетровщине

Российские оккупанты обстреляли ракетами Синельниково в Днепропетровской области. Враг 19 апреля уничтожил дом и убил целую семью. Об этом рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате обстрела погибли 4 человека. Россияне отобрали у 6-летнего мальчика маму, бабушку, 14-летнюю сестру и 8-летнего брата. Отец мальчика умер еще год назад. Следует отметить, что 6-летний мальчик был ранен. У него осколочные ранения челюсти, ожоги и сотрясение мозга. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка.
"Будем помогать со всем, что нужно. У парня осталась родня по отцовской линии. Ее уже сообщили. Это родная тетя мальчика, и она будет оформлять опекунство. Нет слов, которые могли бы описать этот ужас, злость и отчаяние. Каждый российский военный преступник, причастный к террору против украинцев, понесет справедливое наказание", - написал Лукашук.видео дня
Ракетные удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, РФ ночью ударила ракетами по Запорожью. Мощные взрывы прозвучали во время воздушной тревоги. В ОВА сообщили, что была атакована промышленная инфраструктура Запорожья.
Как сообщалось ранее, 19 апреля на Сумщине прогремела серия мощных взрывов - РФ ударила по инфраструктуре. В Конотопе прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ракет.
Ранее россияне ударили по порту "Южный" в Одессе - уничтожили зерно для Азии и Африки. Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции.
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