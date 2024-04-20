Под угрозой три крупных города: в ВСУ назвали направление нового наступления РФ

РФ хочет использовать Часов Яр для дальнейшего наступления, предупреждает Иван Тимочко.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Часов Яр Донецкой области российские оккупанты хотят использовать как плацдарм для дальнейшего наступления, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, РФ хочет использовать Часов Яр для дальнейшего наступления на Краматорск, Славянск и Константиновку.

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Эксперт предупреждает о том, что враг с флангов, особенно в районе Ивановского, Андреевки, Клещиевки пытается перехватить инициативу.

"Это связано с Часовым Яром. Враг пытается отодвинуть наши войска на том направлении, где мы в свое время освободили территорию. Наступая на Часов Яр, для врага крайне важно сделать плацдарм для наступления как по флангам, так и в лоб", - подчеркнул собеседник.

Тимочко добавил, что после того, как россияне оккупируют Часов Яр, то будут двигаться в северном направлении - в район Краматорска и Андрушковки, а на южном направлении - к Угледару, Курахово и Покровску, чтобы в итоге выйти на административные границы Донецкой области.

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Кремль приказал захватить Часов Яр до 9 мая. Оккупация города будет важной победой Москвы и реализацией одной из главных целей войны, поставленных Путиным.

Украинские войска держат оборону, несмотря на дефицит боеприпасов. Однако недавно всплыла информация об обнажении флангов одного из участков, из-за чего в 67 бригаде ВСУ начали проверки.

Россияне используют свое преимущество в численности войск для организации атак небольшими группами при поддержке артиллерии и авиации.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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