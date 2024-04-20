Под ударом 8 областей: новые детали ночного удара по критическим объектам РФ

По данным СМИ, масштабная атака дронов по территории России в ночь на 20 апреля была организована силами СБУ, ГУР, Минобороны и Сил специальных операций.

https://glavred.info/ukraine/pod-udarom-8-oblastey-novye-detali-nichego-udara-po-kriticheskim-obektam-rf-10559255.html Ссылка скопирована

Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины с применением БПЛА атаковали территорию РФ. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры 8-ми российских областей. Об этом со ссылкой на источники сообщает "РБК-Украина".

По информации источников, в ночь на 20 апреля десятки украинских беспилотников проникли на территорию Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей РФ.

В результате атаки повреждены по меньшей мере три электроподстанции и база хранения горючего, где вспыхнули пожары.

видео дня

Источники указывают на то, что это действие было совместной операцией Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского военно-промышленного комплекса. После атаки в некоторых районах России наблюдались проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", - отметил источник в спецслужбах.

По данным источников из Главного управления разведки, дроны-камикадзе были использованы для атаки на ряд объектов топливно-энергетического комплекса в нескольких областях РФ.

В частности, под удар беспилотников попали нефтеперерабатывающий завод в Смоленской области и по меньшей мере две электроподстанции в Калуге и Брянске.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России 20 апреля - удары по территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на субботу, 20 апреля, Россия была атакована беспилотниками. По словам российского Минобороны, им удалось сбить все 50 дронов, однако в результате атак произошли взрывы и пожары в разных областях РФ.

Также, 17 апреля в российской Самаре на аэродроме "Кряж" был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8.

Удары, нанесённые Украиной по российской военной инфраструктуре, создали значительное давление на систему противовоздушной обороны РФ и стали серьёзной угрозой для нефтепереработки и экспорта, говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред