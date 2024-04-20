Доступ к онлайн-казино для военных запретят: Зеленский подписал указ

Согласно указу Владимира Зеленского доступ к онлайн-казино для военнослужащих будет ограничен на период военного положения в Украине.

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Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр онлайн - что изменится / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

В субботу, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на негативные последствия функционирования онлайн-казино ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". Соответствующий указ №234/2024 был опубликован на официальном веб-сайте Офиса президента.

Решение СНБО предусматривает ограничение использования онлайн-казино военнослужащими во время военного положения. Также, Службе безопасности Украины поручено осуществить проверки организаторов азартных игр.

Глава государства поручил правительству в месячный срок:

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Разработать правила, которые ограничивают все виды рекламы азартных игр, включая использование символики Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

Запретить регистрацию в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;

Установить максимальное время непрерывного участия в азартных играх в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов в игре, а также ограничение максимального времени игры в неделю;

Обязать организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры ограничения расходов игрока на игру в течение определенного времени;

Внедрить Государственную систему онлайн-мониторинга; Провести национальную информационно-разъяснительную кампанию относительно рисков азартных игр;

Совместно с уполномоченными органами обеспечить проведение Службой безопасности Украины проверок организаторов азартных игр на соблюдение санкционного законодательства в течение двух месяцев, после чего принять меры по применению к ним соответствующих санкций.

Кроме этого, в указе содержатся рекомендации для НБУ о введении запрета на прием в качестве залога товаров двойного использования в течение двух недель, а также об утверждении методических рекомендаций для банков по блокированию использования кредитных средств на азартные игры в течение двух месяцев.

Минцифре рекомендуется провести переговоры с компаниями Apple и Google относительно блокировки нелегальных онлайн-казино на их платформах.

Ограничение деятельности онлайн-казино в Украине - история вопроса

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Павел Петриченко инициировал петицию об ограничении работы онлайн-казино хотя бы на период действия военного положения. В течение менее, чем за сутки, она набрала необходимое количество подписей - более 26 тысяч из 25 тысяч, которые были необходимы.

Уже 29 марта в ответ на петицию, президент Украины Владимир Зеленский поручил главам Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифре и секретарю СНБО "собрать для всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

Однако, украинский воин Павел Петриченко погиб на фронте, защищая Украину. Он был младшим сержантом и служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. Павел погиб вечером 15 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с его потерей.

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