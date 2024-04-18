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РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

Андрей Ганчук
18 апреля 2024, 11:24
Чтобы война России против Украины перешла к справедливому завершению, нужно действовать решительнее, чем Владимир Путин, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, ПВО
Украине нужно ПВО для защиты стратегических объектов от атак России - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяІнформ

Украина нуждается в немедленной помощи со стороны союзников в виде западных систем противовоздушной обороны. Агрессор Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию. Возможно, под угрозой обстрелов окажутся атомные станции и сети распределения. Нужно действовать решительнее, чем агрессор Россия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе специального заседания Европейского совета он сказал о том, что нужно обеспечить справедливое завершение войны.

"Нам всем с вами нужно сейчас переиграть Путина в решительности, чтобы эта война наконец-то начала идти к справедливому окончанию", - отметил гарант.

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Он выразил благодарность канцлеру ФРГ Шольцу за решение о выделении дополнительного Patriot и ракет для противовоздушной обороны.

Также президент акцентировал внимание на том, что российские оккупанты уже уничтожили почти всю тепловую электрогенерацию Украины.

"Под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", - сказал Зеленский.

Украинский гарант призвал решить вопрос силой – предоставить Украине системы Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

"(Решить вопрос можно, - ред.) системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишен привычки полагаться на террористические методы, и это, в частности, и ваша безопасность…Чем больше наши ударные возможности, тем быстрее российский оккупант будет вынужден покинуть суверенную территорию Украины и благодаря этому будет вынужден оставить в покое каждому из соседей, всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины – главные новости:

Оккупанты России уничтожили все трансформаторные подстанции в Харькове, говорил мэр Игорь Терехов. Также враг полностью разрушил ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭС и ряд других энергетических объектов. Электроэнергия в городе подается по графикам.

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом в результате ночной ракетной атаки 11 апреля. ПАО Центрэнерго потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭС была уничтожена из-за того, что у Украины закончились ракеты для ПВО, сказал Владимир Зеленский. Союзники дают технику, однако ее не хватает.

Трипольская ТЭС - что о ней известно

Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.

Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье.

Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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ПВО Владимир Зеленский война России и Украины Масштабная ракетная атака на энергетику
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