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На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре

Руслана Заклинская
19 апреля 2024, 23:00обновлено 19 апреля, 23:33
В Конотопе прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ракет.
На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре
В Конотопе на Сумщине прогремели взрывы / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Вечером пятницы, 19 апреля, в Сумской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Взрывы прогремели в Конотопе и Сумах. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает Суспільне.

"В Конотопе был слышен звук взрыва", - написал Семенихин.

Позже городской голова Конотопа уточнил, что на Сумщине работали силы противовоздушной обороны.

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Местные слышали по меньшей мере два взрыва. Первый взрыв произошел около 22:01 в Конотопе. Через несколько минут был зафиксирован еще один взрыв в городе Сумы.

На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре
Сообщения в местных Telegram-каналах о взрывах в Сумах / Фото: скриншот

В Воздушных Силах сообщили, что зафиксировали ракету в Сумской области, которая двигалась в направлении Черниговщины.

Российские оккупанты ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы, сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения области. На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Ракетные удары РФ по Украине 19 апреля - детали

Напомним, днем 19 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Также о взрывах в Одессе сообщали утром. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

Также РФ ударила ракетами по центру Днепра. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом, известно о погибших и раненых гражданских.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине. После удара он отметил, что оккупанты должны отвечать за свой террор.

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война в Украине Сумы Сумская область Конотоп ракетный удар
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