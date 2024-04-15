РФ запустила ракеты по Кропивницкому: раздались мощные взрывы

15 апреля в Кропивницком были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

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РФ запустила ракету по Кропивницкому / коллаж: Главред, фото: unsplash, Википедия

Страна-агрессор Россия 15 апреля атаковала Украину, вероятно, баллистическим вооружением. Известно о взрывах в Кропивницком.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 16:25, уже в 16:28 прогремели два взрыва, передает "Суспільне". В то же время в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали о ракетной опасности.

Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович в своем Telegram-канале написал, чтобы очевидцы ничего не фотографировали и не распространяли в Сети.

видео дня

В Кропивницком прогремело два взрыва / скриншот: Telegram

Атака по Украине: что известно

Напомним, что 11 апреля РФ атаковала Украину всем арсеналом. Российские оккупанты в ночь на четверг и утром совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

В Одессе прогремели два взрыва. Воздушная тревога звучала в половине областей Украины - на юге, востоке на в центре нашего государства. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. рф наносила удары по Одесской области различными видами ракет.

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич подтвердил мощный взрыв в городе, в то же время, в Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара. Витали Ким сообщил, что в результате обстрела города есть погибшие и раненые.

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