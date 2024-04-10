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В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

Алёна Воронина
10 апреля 2024, 10:54обновлено 10 апреля, 11:29
Оккупанты атаковали Одесскую область различными видами ракет, сообщили в Силах обороны юга Украины.
В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины
В Одессе прогремели два взрыва/ коллаж: Главред, фото: скрин, Генштаб ВСУ

В Одессе утром в среду, 10 апреля, прогремели два взрыва. Об этом сообщает "Суспільне.Одеса" в Telegram.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях.

Воздушная тревога была в половине областей Украины - на юге, востоке и в центре нашего государства.

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Перед этим Воздушные силы предупреждали, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга. После этого в Воздушных силах сообщили, что в направлении Одесской области летит ракета.

Ракетный удар по Одессе и Одещине 10 апреля - чем били оккупанты

В Силах обороны юга Украины сообщили, что утром 10 апреля российские захватчики наносили удары по Одесской области различными видами ракет.

Отмечается, что идет боевая работа Сил противовоздушной обороны.

"Напоминаем! Это также может быть опасно! Враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте работе Сил обороны! Не ориентируйте врага публикациями боевой работы и последствий попаданий", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 10 апреля РФ атаковала две области, есть "прилеты", вспыхнули пожары. 14 "шахедов" сбиты в Николаевской и Одесской областях. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

Ракета Х-59 - что о ней известно

Х-59 "Овод" (по кодификации НАТО AS-13 Kingbolt ) — советско-российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км для Х-59МК2), пишет Википедия.

Предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО. Оператор их обнаруживает визуально в любое время днём в простых метеоусловиях.

Существуют также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения.

Ракеты Х-59 мспользуются российскими оккупантами в ходе вторжения на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля РФ атаковала Украину десятками дронов - все "Шахеды" сбиты силами ПВО. Под прицелом врага была критическая инфраструктура в южных регионах. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.

Вечером 9 апреля сообщалось, что РФ ударила по дому в Полтавской области. Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое. В результате российской атаки загорелся жилой дом.

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