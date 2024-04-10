"Мы не заинтересованы в фантастической идее": Зеленский оценил мирный план Трампа

Президент Зеленский убежден, что когда речь идет о переговорах, нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

https://glavred.info/ukraine/my-ne-zainteresovany-v-fantasticheskoy-idee-zelenskiy-ocenil-mirnyy-plan-trampa-10556744.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал "примитивным" мирный план Трампа / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирный план Дональда Трампа. В интервью немецкому изданию Bild глава государства сказал, что если Трамп хочет передать стране-агрессору России захваченные украинские территории, то речь идет об очень примитивной идее.

"Если дело в том, что мы просто отдаем свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский выразил готовность ознакомиться с предложением Трампа, если у него на самом деле есть план, как быстро закончить войну.

видео дня

"Нам нужны весомые аргументы. Мы не заинтересованы в фантастической идее, а реальной. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", — отметил президент.

При этом он добавил, что когда речь идет о переговорах, нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал иначе. Мы не можем ему доверять", — добавил глава государства.

Мирный план Трампа - последние новости

Издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

В штабе Дональда Трампа прокомментировали информацию СМИ о том, что якобы 45-й президент США предложил Украине отдать РФ захваченные территории для завершения войны. В частности, советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейковой новостью" статью The Washington Post.

Ранее Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред