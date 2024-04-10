"Мы не заинтересованы в фантастической идее": Зеленский оценил мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирный план Дональда Трампа. В интервью немецкому изданию Bild глава государства сказал, что если Трамп хочет передать стране-агрессору России захваченные украинские территории, то речь идет об очень примитивной идее.
"Если дело в том, что мы просто отдаем свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", — сказал Зеленский.
В то же время Зеленский выразил готовность ознакомиться с предложением Трампа, если у него на самом деле есть план, как быстро закончить войну.
"Нам нужны весомые аргументы. Мы не заинтересованы в фантастической идее, а реальной. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", — отметил президент.
При этом он добавил, что когда речь идет о переговорах, нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину.
"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал иначе. Мы не можем ему доверять", — добавил глава государства.
Мирный план Трампа - последние новости
Издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.
В штабе Дональда Трампа прокомментировали информацию СМИ о том, что якобы 45-й президент США предложил Украине отдать РФ захваченные территории для завершения войны. В частности, советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейковой новостью" статью The Washington Post.
Ранее Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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