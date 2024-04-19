Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

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РФ нанесла ракетный удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

В ночь на пятницу, 19 апреля, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки страны-агрессора РФ.

Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракет в направлении Одессы и Днепра.

В Днепре прогремела серия взрывов, также взрыв был слышен в Одесской области.

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На Одесчине местное издание сообщило о работе ПВО.

Пока что нет информации о последствиях ракетного удара оккупантов по Одесской области.

Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024

Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Поврежден пятиэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар. Под завалами могут быть люди.

В настоящее время известно о девяти пострадавших.

Напомним, 17 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Ракетный удар зафиксирован по объекту социальной инфраструктуры.

Позже стало известно, что армия РФ нанесла удар по Чернигову при помощи трех крылатых ракет типа "Искандер".

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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