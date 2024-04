ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра: детали от ISW

Силы обороны Украины осуществили продвижение в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонщины. Украинские военные продолжают удерживать позиции на данном участке фрона. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что видеозапись с геолокацией от 24 апреля показывает, что Силы обороны осуществили продвижение в северной части населенного пункта Крынки. По данным Института изучения войны это указывает на то, что украинские военные продолжают держать обоону в пределах населенного пункта.

В то же время, в отчете замечается, что российские войска смогли осуществить продвижение в Работино в рамках позиционных боев в западной части Запорожской области.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 апреля, свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в центральной части населенного пункта. Позиционные бои происходили в Роботино и к северо-западу от Вербового (восточнее Роботино).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.