ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра: детали от ISW

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что на фоне позиционных боев украинские военные смогли продвинуться на левом берегу Днепра.

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В ISW раскрыли детали успешного продвижения ВСУ / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины осуществили продвижение в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонщины. Украинские военные продолжают удерживать позиции на данном участке фрона. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска недавно незначительно продвинулись в Крынках, Херсонская область, на левом берегу Днепра на фоне позиционных боев в этом районе 24 апреля", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что видеозапись с геолокацией от 24 апреля показывает, что Силы обороны осуществили продвижение в северной части населенного пункта Крынки. По данным Института изучения войны это указывает на то, что украинские военные продолжают держать обоону в пределах населенного пункта.

видео дня

В то же время, в отчете замечается, что российские войска смогли осуществить продвижение в Работино в рамках позиционных боев в западной части Запорожской области.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 апреля, свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в центральной части населенного пункта. Позиционные бои происходили в Роботино и к северо-западу от Вербового (восточнее Роботино).

Что известно о боях на левом берегу Днепра / Фото: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Плацдарм в Крынках - бои на Юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные 6 апреля установили флаг Украины на оккупированном левобережье Днепра. Об этом сообщила пресс-служба бригады 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

В то же время, начальник службы связей с общественностью 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых отмечает, что попытки российских ДРГ закрепиться в Роботино остаются безуспешными, ведь оккупанты не доживают до ночи.

Оккупационные войска России за последние полтора месяца заняли новые позиции на северо-западных окраинах Вербового Запорожской области, однако это можно считать несущественным продвижением. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". высказал мнение, что противник попытается окружить населенный пункт Роботино.

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