Российские ДРГ заходят в Работино: в ВСУ рассказали, кто контролирует село

Офицер ВСУ отмечает, что некоторые разведывательно-диверсионные группы РФ могут зайти в Работино, однако, как правило до ночи украинские военные их уничтожают.

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В ВСУ рассказали о ситуации в Работино / Коллаж Главред, фото: скриншот Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Российские ДРГ, которые пытаются закрепиться в Работино Запорожской области не доживают до наступления ночи. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых.

Он отметил, что в зоне ответственности его бригады остается высокий уровень штурмовых действий оккупантов. Также интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов остается на высоком уровне.

"Враг не оставляет попыток захватить Работино. Их ДРГ-группы пытаются проникать в сам поселок или точнее руины, которые от него остались, и закрепиться. Но, пока такая тактика ни к чему не приводит", - отметил Пелых. видео дня

Он подчеркнул, что на территории вблизи Работино невозможно закрепиться, и если враг силами ДРГ заходит в поселок, то удержаться может только ограниченное время. Диверсионно-разведывательные группы не выживают до наступления сумерек.

"По состоянию на сегодняшний день полностью Работино находится на 100% под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнул Пелых.

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно расположено в 20 км от города Токмак. В начале марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село во время контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Наступление РФ на юге - бои за Работино

Напомним, как ранее сообщал Главред, за последние полтора месяца российские оккупанты изменили свои позиции на северо-западных окраинах Вербового Запорожской области, однако это нельзя считать значительным продвижением. Есть вероятность, что вражеская армия будет пытаться окружить населенный пункт Работино. Об этом сообщил лейтенант ВСУ под псевдонимом Алекс.

По словам депутата Запорожского областного совета Аскада Ашурбекова, российские войска пытаются прорвать линию фронта в районе Работино.

Журналисты Forbes сообщают, что под Работино была переброшена новая пехотная бригада, которая прибыла на позиции в критический момент.

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