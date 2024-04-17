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Без помощи США Харьков рискует стать вторым Алеппо - мэр города

Дмитрий Видоменко
17 апреля 2024, 12:39
Харьков рискует стать вторым Алеппо, если американские политики не проголосуют за новую военную помощь, чтобы помочь Украине получить новые средства ПВО.
Алеппо, Терехов
По словам мэра Игоря Терехова, страна-агрессор Россия сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение Харькова / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Харьков рискует стать вторым Алеппо ‒ если в США Конгресс не проголосует за новую военную помощь (для того, чтобы помочь Украине получить средства ПВО, необходимую для предотвращения атак страны-агрессора РФ). Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии британскому изданию The Guardian.

По его словам, страна-агрессор Россия сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 млн его жителей ‒ обстреливая жилые кварталы. В результате чего люди сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

Терехов заявил, что пакет военной помощи США в размере 60 млрд долларов США, который в настоящее время застопорился в Конгрессе, имеет "критическое значение для нас", и призвал страны Запада снова переключить внимание на украино-российскую войну.

видео дня

"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо", - сказал Терехов.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

К слову, с 2012 года сирийский город Алеппо пылал во всех смыслах слова, будучи охвачен гражданской войной. В 2016 году страна-агрессор Россия, поддерживая правительство Башара Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где укрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти бомбардировки страны-агрессора РФ привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

Удары РФ по Харькову - подробности

Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после него в городе произошло еще несколько взрывов.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре города, что привело к сложной ситуации с электроснабжением. В результате атаки есть разрушения домов.

Кроме этого, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что состоялось не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. К счастью, пострадавших нет.

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