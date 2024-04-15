Полковник СБУ объяснил, почему Путин в обстрелах Харькова повторяет ошибку Гитлера

Русский диктатор Владимир Путин, когда отдает приказы о жестоких обстрелах Харькова, совершает такую же самую ошибку, что и немецкий диктатор Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.
"У Путина когда-то был коллега - звали его Адольф Алоизович Шикельгрубер (Адольф Гитлер, - Главред). Этот коллега, Шикельгрубер, совершил ту же ошибку, которую сейчас допустил Путин. Он пытался уничтожить ракетами крупные города, чтобы заставить своих противников пойти с ним на переговоры и уступить территории", ‒ говорит он.
Он напомнил, как Гитлер безуспешно пытался заставить британское правительство во главе с Уинстоном Черчиллем пойти на уступки регулярными обстрелами Лондона ракетами серии "Фау".
"В 1944-1945 годах Гитлер выпустил по Лондону примерно 30 тысяч ракет с боеголовками по 1000 килограмм. Они назывались Фау-1 и Фау-2. Плотность огня тогда была в два раза выше атак Путина. Но никаких результатов не было. Наоборот, судьба Адольфа Алоизовича Шикельгрубера была такой, что он стал злым гением истории", ‒ сказал он.
Кто такой Михаил Притула
Михаил Притула – военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда Право народа.
Работал в Центральном аппарате СБУ.
В 2004 году активно участвовал в Оранжевой революции. После этого работал начальником Управления внутренней безопасности сначала в Луганской, а позже в Днепропетровской области.
Удары РФ по Харькову - подробности
Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после него в городе произошло еще несколько взрывов.
Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре города, что привело к сложной ситуации с электроснабжением. В результате атаки есть разрушения домов.
Кроме этого, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что состоялось не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. К счастью, пострадавших нет.
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