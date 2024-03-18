Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

Украинский гарнизон в разрушенном городе и его окрестностях почти ежедневно отражает российские атаки. Это делают уставшие войска.

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141-я пехотная бригада прибыла на подкрепление под Работино, пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото: t.me/ZSU_141OPBr, DeepState

Силы обороны Украины в районе Работино Запорожской области получили подкрепление в виде 141-й пехотной бригады — одного из новейших боевых формирований Украины.

Как пишет Forbes, операция ВСУ в Работино Запорожской области стала значительным успехом украинских вооруженных сил в ходе контрнаступления в 2023 году. К осени бойцы укрепили свои позиции и готовились к предстоящей контратаке со стороны страны-агрессора.

В октябре 2023 года украинским бригадам, которые освобождали Работино, пришлось перейти к защите этой территории, пишет издание со ссылкой на источник. Прошло уже почти полгода, а эти же бригады все еще находятся там, и только недавно к защитникам Украины пришло подкрепление.

видео дня

Журналисты отмечают, что информация о 141-й бригаде крайне ограничена. Формировать ее начали в начале июня 2023 года, когда началось контрнаступление ВСУ. Состав бригады включает шесть стрелковых батальонов, предположительно, с небольшим количеством военнослужащих в каждом из них.

Лето и осень 141-я пехотная бригада, по данным издания, бригада провела на учениях. Первые признаки активного участия подразделений этой бригады в боевых действиях появились 16 марта - военные опубликовали видео удара по российской пехоте, нанесенного одним из беспилотников в районе Вербового Запорожской области.

"На видео - результат совместной работы пилотов 453 ОПБ из 141 отдельной пехотной бригады и 82 ОДШБр в районе Вербового", - говорится в сообщении бригады в Telegram.

Смотрите видео - 141-я пехотная бригада показала видео успешной атаки:

Forbes отмечет, что 141-я прибыла в Работино в критическое время.

"Украинский гарнизон в разрушенном городе и его окрестностях почти ежедневно отражает российские атаки. Это делают уставшие войска. Более того, с этого направления вывели часть 47 бригады, которую отправили защищать Авдеевку", — говорится в сообщении.

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

В Работино оставались 65-я механизированная бригада и 82-я бригада воздушно-штурмовых войск. Обе эти бригады находились в состоянии боевой готовности в течение девяти месяцев. Весной, когда почва размягчалась, единственная танковая рота 82-й бригады старалась сохранить свои 71-тонные танки Challenger 2 в исправном состоянии.

По данным источника, 141-я бригада прибыла в Работино без новых танков.

"Хотя 141-я и другие новые бригады могут укрепить украинскую оборону на нескольких участках, их слишком мало, чтобы полностью заменить уставшие и истощенные бригады, которые воевали в наступлении 2023 года. Эти подразделения должны оставаться на передовой, пока политики в Киеве наконец не примут новый закон, который мог бы мобилизовать сотни тысяч свежих военных", — резюмирует издание.

Что происходит на фронте на Запорожье - последние новости

Российские оккупационные войска могли захватить село Мирное, расположенное к северо-востоку от Работино в Запорожской области. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны, которые ссылаются на заявление российского Министерства обороны.

Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.

В отчете Генштаба ВСУ утром 18 января ничего не сообщили о возможном захвате Мирного российскими оккупантами. Отмечается лишь, что враг семь раз атаковал позиции защитников Украины в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

17 марта Силы обороны юга Украины сообщали, что армия РФ совершила две попытки штурмов на левобережье Днепра и четыре - в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

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