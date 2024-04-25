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В США скептически оценивают шансы Украины на победу – Politico

Анна Ярославская
25 апреля 2024, 08:52
Ближайшая цель — остановить украинские потери и помочь Украине набрать обороты и переломить ситуацию на поле боя .
ВСУ, военная помощь
В США скептически относятся к победе Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада, скриншот

Несмотря на выделение пакета военной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов, некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к тому, что Украина сможет победить в войне с Россией.

Как пишет издание Politico, динамика боевых действий сильно изменилась за последние несколько месяцев, отчасти потому, что у Вооруженных сил Украины закончилось оружие и боеприпасы. При этом Конгресс США долго обсуждал вопрос о помощи.

"Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении, и потребуется немало времени, чтобы обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь. Официальные лица США также задают вопросы о собственной тактике и приоритетах Украины, особенно после того, как контрнаступление Киева провалилось, что истощило материальные и моральные силы", - говорится в статье.

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Politico цитирует одного из чиновников, который сказал, что "ближайшая цель — остановить украинские потери и помочь Украине набрать обороты и переломить ситуацию на поле боя".

"После этого цель — помочь Украине начать возвращать свою территорию. Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете, да. Но это не гарантия того, что они это сделают. Военные операции гораздо сложнее", - сказал он.

На Капитолийском холме законодатели также выражают обеспокоенность по поводу того, может ли увеличение количества предоставленного США оружия привести к победе Украины над Россией или же этого будет достаточно, чтобы временно отразить вторжение.

Журналисты также пишут, что победа над Россией означает, что Украина вернет себе большую часть или всю свою территорию после 10 лет войны.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник намекнул, что у Украины до сих пор нет полностью сформированного плана относительно победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его выкристаллизовать.

"Мы сможем продолжить переговоры с украинцами о том, какова их долгосрочная стратегия отражения российской агрессии, а затем адаптировать [будущие] пакеты для удовлетворения этих потребностей", — сказал он.

Администрация Байдена уже давно утверждает, что Киев сам решит, как закончится война: путем оттеснения российских войск через границу или путем заключения выгодной сделки за столом переговоров. Но президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что его страна должна сражаться до тех пор, пока Крымский полуостров, восточная территория Донбасса и другие части страны не вернутся под контроль Киева.

"Независимо от того, является ли это позерством или нет, эта позиция обязывает Соединенные Штаты к гораздо более продолжительному конфликту без каких-либо гарантий, что Зеленский достигнет своих целей", - пишут журналисты.

Издание пишет, что новый пакет, который США передадут Украине, будет включать в себя армейские тактические ракетные системы большой дальности. Всего будет отправлено оружия и оборудования на 1 млрд долларов.

Сообщается, что Россия все равно сохраняет преимущество в живой силе и количестве вооружений. Потребуется много времени, чтобы Украина смогла компенсировать территориальные потери.

Последствия задержки помощи Украине от США

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные были вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Глава Белого дома пообещал подписать законопроект о помощи Украине, как только он будет на его столе в среду.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи отправят Украине в течение нескольких часов.

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