Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине

Законопроект был принят подавляющим большинством голосов сенаторов. Теперь его должен подписать Джо Байден.

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Сенат США проголосовал за выделение финансирования Украине / ​Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com, defense.gov

Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

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Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Глава Белого дома пообещал подписать законопроект о помощи Украине, как только он будет на его столе в среду.

"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине и выразил благодарность Сенату, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, всем американцам и президенту Америки Джо Байдену.

"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него", - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Зеленский также сказал, что благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

Издание Politico сообщало со ссылкой на двух американских чиновников, что пакет военной помощи будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО. Среди прочего - новая партия Bradley, старые Humvees, бронетранспортеры M113, а также ракеты.

По данным CNN, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, заявил, что официальные лица в США не говорят об этом открыто.

Задержка с военной помощью США Украине Ранее в Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

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