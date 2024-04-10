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В Китае сделали новое заявление о войне в Украине и сотрудничестве с Россией

Андрей Ганчук
10 апреля 2024, 19:48
В Китае считают, что Пекин занимает, дескать, "объективную и справедливую позицию" по развязанной агрессором Россией войне против Украины.
Китай, Россия
Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество - спикер китайского МИД / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В КНР "призвали", мол, некоторые страны, не перекладывать на Пекин вину за "кризис" в Украине. В китайском государстве считают, что в сложившейся ситуации имеют право на "нормальное сотрудничество" с агрессором Россией.

Как сообщает Укринформ, в ходе брифинга МИД Китая в среду, 10 апреля, спикер Мао Нин сказала, что Китай "не поддается на обвинения и давление".

"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество не должно ограничивать ни внешнее вмешательство, ни какие-либо ограничения. Китай не поддастся ни на обвинения, ни на давление", - озвучила она позицию китайского дипломатического ведомства.

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Кроме того, она снова назвала развязанную Россией войну против Украины "кризисом", в котором КНР "всегда занимала объективную и справедливую позицию". При этом Китай считает конструктивными свои "усилия" в продвижении так называемых мирных переговоров, которые выгодны исключительно Кремлю.

"И если некоторые страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса" в Украине (так в Пекине называют войну, - ред.), им следует не перекладывать вину на Китай, а задуматься над первопричиной "кризиса" и предпринять шаги, которые действительно способны помочь достичь мира", - сказала Нин.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Если у РФ будут успехи, в этом виноват Китай – США

По всей видимости, Мао Нин "ответила" на слова заместителя госсекретаря Штатов Курта Кэмпбела, который отметил, что Соединенные Штаты сочтут Пекин ответственным за возможные успехи российских оккупантов в Украине.

"Мы прямо заявили Китаю, что если подобное будет продолжаться, то это скажется на отношениях между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и не будем говорить, что все в порядке… Мы действия России будем рассматривать не как разрозненные действия, а как поддерживаемый и согласованный с Китаем и Северной Кореей комплекс действий. Это и ему подобное противоречит нашим интересам", - ранее подчеркнул Кэмпбелл.

Позиция Китая по войне в Украине – как Пекин подыгрывает Путину:

Пекин на официальном уровне заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Причем в КНР не осуждают действия Москвы и не считают ее агрессором. Крупнейшую со времен Второй мировой войну китайцы называют, мол, украинским кризисом.

Главная инициатива Китая – так называемый мирный план КНР, который Пекин пытался продвинуть в прошлом году. Примечательно, что в документе не было пунктов о наказании РФ за преступления и выводе ее войск из Украины. Путину "план" понравился, и призвал поддержать такую "декларацию".

В феврале Китай в ООН выступил со странной инициативой: постпред при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь "призвал" США не оказывать военную помощь Украине и "предложил" Киеву и Москвет вернуться к обсуждению Минских соглашений 2014 года.

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