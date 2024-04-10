В Китае сделали новое заявление о войне в Украине и сотрудничестве с Россией

В Китае считают, что Пекин занимает, дескать, "объективную и справедливую позицию" по развязанной агрессором Россией войне против Украины.

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Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество - спикер китайского МИД / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В КНР "призвали", мол, некоторые страны, не перекладывать на Пекин вину за "кризис" в Украине. В китайском государстве считают, что в сложившейся ситуации имеют право на "нормальное сотрудничество" с агрессором Россией.

Как сообщает Укринформ, в ходе брифинга МИД Китая в среду, 10 апреля, спикер Мао Нин сказала, что Китай "не поддается на обвинения и давление".

"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество не должно ограничивать ни внешнее вмешательство, ни какие-либо ограничения. Китай не поддастся ни на обвинения, ни на давление", - озвучила она позицию китайского дипломатического ведомства. видео дня

Кроме того, она снова назвала развязанную Россией войну против Украины "кризисом", в котором КНР "всегда занимала объективную и справедливую позицию". При этом Китай считает конструктивными свои "усилия" в продвижении так называемых мирных переговоров, которые выгодны исключительно Кремлю.

"И если некоторые страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса" в Украине (так в Пекине называют войну, - ред.), им следует не перекладывать вину на Китай, а задуматься над первопричиной "кризиса" и предпринять шаги, которые действительно способны помочь достичь мира", - сказала Нин.

Если у РФ будут успехи, в этом виноват Китай – США

По всей видимости, Мао Нин "ответила" на слова заместителя госсекретаря Штатов Курта Кэмпбела, который отметил, что Соединенные Штаты сочтут Пекин ответственным за возможные успехи российских оккупантов в Украине.

"Мы прямо заявили Китаю, что если подобное будет продолжаться, то это скажется на отношениях между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и не будем говорить, что все в порядке… Мы действия России будем рассматривать не как разрозненные действия, а как поддерживаемый и согласованный с Китаем и Северной Кореей комплекс действий. Это и ему подобное противоречит нашим интересам", - ранее подчеркнул Кэмпбелл.

Позиция Китая по войне в Украине – как Пекин подыгрывает Путину:

Пекин на официальном уровне заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Причем в КНР не осуждают действия Москвы и не считают ее агрессором. Крупнейшую со времен Второй мировой войну китайцы называют, мол, украинским кризисом.

Главная инициатива Китая – так называемый мирный план КНР, который Пекин пытался продвинуть в прошлом году. Примечательно, что в документе не было пунктов о наказании РФ за преступления и выводе ее войск из Украины. Путину "план" понравился, и призвал поддержать такую "декларацию".

В феврале Китай в ООН выступил со странной инициативой: постпред при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь "призвал" США не оказывать военную помощь Украине и "предложил" Киеву и Москвет вернуться к обсуждению Минских соглашений 2014 года.

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