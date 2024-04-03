'Не должно быть победителей и побежденных': Китай сделал скандальное заявление о войне

В МИД Китая заявили, что другие страны не должны дискредитировать и нападать на "обычные" отношения между Китаем и Россией.

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Китай сделал очередное скандальное заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, УНИАН

В российско-украинской войне не должно быть победителей и побежденных. Другие страны не должны дискредитировать и нападать на "обычные" отношения Китая и России. Об этом на брифинге сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и США, пишет "Укринформ".

Ван Вэньбинь утверждает, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (войны - ред.) является последовательной, четкой и прозрачной. По его словам, существует риск дальнейшего обострения ситуации, поэтому нужно идти путем деэскалации и прекратить конфликт через переговоры, а не военные действия.

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных, вместо этого должен царить мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль для достижения этой цели", - сказал дипломат. видео дня

Представитель МИД КНР заявил, что Китай не создавал этот "конфликт", он не принимает в нем участия и никогда не оказывал ни одной из воюющих сторон поддержки в виде оружия или военного оборудования.

"Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта, а другие страны не должны дискредитировать и нападать на обычные отношения между Китаем и Россией и не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний", - сказал китайский представитель.

Заявления Китая - позиция страны относительно войны России и Украины

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения Китай тесно сотрудничает с Россией. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен усилить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью снижения влияния и лидерства США. Это сотрудничество направлено на укрепление позиций обеих стран в мире и снижение влияния американского президента Байдена.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай не инициировал и не участвует в "украинском кризисе", но планирует способствовать политическому урегулированию. Он подчеркнул, что страна уважает суверенитет и территориальную целостность стран.

Кроме этого, Китай и Турция активно ведут переговорные инициативы для урегулирования войны в Украине. Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.

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