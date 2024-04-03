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"Не должно быть победителей и побежденных": Китай сделал скандальное заявление о войне

Руслана Заклинская
3 апреля 2024, 21:52
В МИД Китая заявили, что другие страны не должны дискредитировать и нападать на "обычные" отношения между Китаем и Россией.
'Не должно быть победителей и побежденных': Китай сделал скандальное заявление о войне
Китай сделал очередное скандальное заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, УНИАН

В российско-украинской войне не должно быть победителей и побежденных. Другие страны не должны дискредитировать и нападать на "обычные" отношения Китая и России. Об этом на брифинге сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и США, пишет "Укринформ".

Ван Вэньбинь утверждает, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (войны - ред.) является последовательной, четкой и прозрачной. По его словам, существует риск дальнейшего обострения ситуации, поэтому нужно идти путем деэскалации и прекратить конфликт через переговоры, а не военные действия.

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных, вместо этого должен царить мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль для достижения этой цели", - сказал дипломат.

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Представитель МИД КНР заявил, что Китай не создавал этот "конфликт", он не принимает в нем участия и никогда не оказывал ни одной из воюющих сторон поддержки в виде оружия или военного оборудования.

"Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта, а другие страны не должны дискредитировать и нападать на обычные отношения между Китаем и Россией и не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний", - сказал китайский представитель.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Заявления Китая - позиция страны относительно войны России и Украины

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения Китай тесно сотрудничает с Россией. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен усилить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью снижения влияния и лидерства США. Это сотрудничество направлено на укрепление позиций обеих стран в мире и снижение влияния американского президента Байдена.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай не инициировал и не участвует в "украинском кризисе", но планирует способствовать политическому урегулированию. Он подчеркнул, что страна уважает суверенитет и территориальную целостность стран.

Кроме этого, Китай и Турция активно ведут переговорные инициативы для урегулирования войны в Украине. Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.

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