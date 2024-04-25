Мобилизация в Украине: какие документы нужно нести в военкомат

Военнообязанным гражданам Украины отводится 60 суток с момента вступления в силу закона о мобилизации - чтобы они прибыли в ТЦК и обновили свои данные.

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Закон о мобилизации вступает в силу с 18 мая / коллаж Главред, фото УНИАН

С момента вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая у военнообязанных граждан есть 60 суток ‒ для того, чтобы явиться в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы) и обновить учетные данные. Об этом сообщает портал Varta1.

Какие документы необходимо предоставить в военкомат

Граждане, которые намерены посетить ТЦК, должны принести с собой оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

водительское удостоверение (в случае наличия);

информация об образовании;

документы о составе семьи, наличие детей либо подтверждаающие, что лицо осуществляет уход за лицами с инвалидностью (при наличии);

документы, подтверждающие право на отсрочку (при наличии).

Кроме того, в документе говорится, что, в случае отказа военнообязанного в течение десятидневного срока явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), сперва его будет искать полиция, а затем он предстанет перед судом. В то же время он обязан состоять на воинском учете, с которого снимают только тех граждан, которые были признаны непригодными военно-врачебной комиссией, скончались либо по другим причинам, предусмотренным законодательством Украины.

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В частности, в Минобороны утверждают, что уклонистам будут ограничивать право на управление транспортным средством. К примеру, если военнообязанный гражданин будет игнорировать заказное письмо с документом, который называется "требование о выполнении обязанностей", то представители ТЦК и СП обращаются в суд и суд может принять решение об ограничении его права на управление транспортным средством.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован. 17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

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