У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

Ситуация в Очеретино и вокруг этого населенного пункта - отчаянная для Украины, пишут журналисты.

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Пока неясно, что может произойти дальше в Очеретино и его окрестностях / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупационные войска захватили село Очеретино Донецкой области. Это "самое быстрое" проникновение армии РФ за последние месяцы и может угрожать разрушением украинской обороны на западе от Авдеевки. Об этом пишут журналисты Forbes.

Журналисты отмечают, что на это направление бросили бойцов 100-й отдельной механизированной бригады, которая является "одной из самых новых и наименее оснащенных бригад" в ВСУ.

На восточных окраинах Очеретино ранее стояла 47-я бригада, которая выполнила приказ отойти из населенного пункта, чтобы передислоцироваться в тыл для отдыха. На ее место должна была прийти 115-я мотострелковая бригада. Однако "что-то пошло не так".

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Издание цитирует бывшего командира 4 роты 47-й бригады, который сказал, что "отдельные подразделения просто облажались".

"Неспособность 115-й механизированной бригады удержать рубеж фактически пригласила российскую 30-ю мотострелковую бригаду в Очеретино и вызвала паническую реакцию в украинском штабе", — говорится в сообщении.

В Forbes отметили, что 47-й бригаде приказали развернуться и вернуться на передовую, а 100-й бригаде — контратаковать. В частности, это бывшая территориальная бригада, которую модернизировали до механизированной в марте. Около двух тысяч ее бойцов неоднократно участвовали в боевых действиях, однако бригаде не хватает тяжелой техники западного производства, боевых машин, артиллерии. Бригаде удалось остановить попытку продвижения врага в сторону села Прогресс.

"Попытка продвинуться к Прогрессу была остановлена успешной контратакой 100-й механизированной бригады", — сообщили аналитики Deep State.

В украинском центре оборонных стратегий отметили, что пока неясно, что может произойти дальше в Очеретино и его окрестностях. На данный момент украинские войска "удерживают позиции в западной части села и поддерживают огневой контроль над его южной частью".

"То, что украинцам пришлось броситься в бой относительно слабую бригаду, говорит о недостатке украинских резервов на западе от Авдеевки. Россияне, со своей стороны, держат в резерве вокруг Авдеевки целую танковую дивизию, 90-ю", — говорится в статье.

Если 90-й танковой дивизии РФ удастся войти в Очеретино до того, как командование ВСУ мобилизует дополнительные подкрепления, вражеское проникновение может расшириться до полноценного прорыва, который может заставить украинцев отступить на запад к следующей линии обороны.

"Украинским бригадам вокруг Очеретино понадобятся все пули, снаряды и ракеты, которые они смогут достать", - резюмировали в Forbes.

Справка. Очеретино — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины, к северо-западу от Донецка.

Очеретино: Война в Украине - карта Deep State / deepstatemap.live

Ситуация в Очеретино - последние новости

16 апреля мониторинговый канал DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области.

Ситуация в районе населенного пункта Очеретино остается напряженной. Российские оккупанты снова начали использовать отравляющие вещества против украинских военных. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, в попытках закрепиться в южной части населенного пункта Очеретино, российские военные применяют против подразделений Сил обороны весь имеющийся арсенал, в том числе и химическое оружие. Однако Силы обороны Украины продолжают контролировать большую часть поселка.

Военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан заявил, что российские оккупанты осуществили продвижение в районе Очеретино в Донецкой области. Дальнейшее наступление врага на этом направлении фронта может быть опаснее оккупации Авдеевки.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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