Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

Офицер ВСУ отметил, что российские войска активизировали использование механизированной составляющей для прорыва украинской обороны в районе Часового Яра.

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В ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкинев, 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российские войска продолжают наступление на позиции украинских военных для дальнейшего продвижения в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Враг увеличил применение авиации и КАБов на этом направлении фронта. Об этом сообщил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Они не могут окружить Часов Яр с флангов, поэтому пытаются штурмовать его в лоб. Им очень мешает Клещеевка и Андреевка, здесь мы можем наблюдать их штурмы. Они пытаются давить на тех направлениях, которые они считают для себя приоритетными и считают их наиболее успешными для себя", - сказал Калашников.

Он также отметил, что оккупанты активизировали использование авиации для ударов КАБами по позициям Сил обороны Украины. Калашников добавил, что российские войска сейчас применяют примерно 30-40 таких бомб ежедневно. Российские силы все чаще поднимают самолеты в воздух и с высоты 50-60 километров сбрасывают эти бомбы, которые направляются на позиции украинских защитников.

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Также представитель 26 артиллерийской бригады отметил, что противник усилил использование механизированной техники вблизи города Часов Яр.

"Сегодня штурмовые действия осуществляются при поддержке тяжелой техники, танков. А также, пехота доставляется к месту десантирования на БМП, которая в свою очередь или едет за новой партией, или остается на поле боя и поддерживает пехоту огнем. Артиллерия также работает постоянно, даже если не осуществляются штурмовые действия", - отметил Калашников.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич сообщил, что оккупанты приближаются к населенному пукнту Часов Яр с трех направлений - через Богдановку, фронтально через Хромовое и через Ивановское, которое еще частично находится под контролем ВСУ.

Российские оккупанты проводят две разные операции на Востоке, каждая из которых имеет свои цели и не связана между собой. В частности, группировка под Выимкой и Белогоровкой атакует постоянно не потому, что хочет поддержать оккупантов на направлении Часов Яра, отметил майор Нацгвардии, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

Аналитики Минобороны Великобритании сообщили, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, похожую на ту, что использовалась в Авдеевке.

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