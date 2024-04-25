УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Май станет для Украины очень "горячим": эксперт дал серьезный прогноз

Юлия Закрепа
25 апреля 2024, 04:30
Опираясь на данные украинской разведки, российская армия сегодня способна устроить массированный ракетный удар.
Май станет для Украины очень 'горячим': эксперт дал серьезный прогноз
В мае обострится ситуация на фронте/ коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН, скриншот: deepstate

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что сегодня руководители Кремля пугают атаками по Украине, в частности увеличением интенсивности ударов, ударами по логистическим центрам и базам хранения оружия.

"Я скажу, что здесь больше политики, чем военного. Они очень боятся. Они понимают, что чем больше оружия придет, тем хуже у них будет ситуация на линии фронта. Сейчас они пока что владеют инициативой. А через месяц эта инициатива может прийти к нам. Если мы снимем лимиты с нашей артиллерии, если у нас появятся еще хоть одна эскадрилья F-16, то мы можем начать гонять их в воздухе. Поэтому Шойгу и делает такие заявления: рассказывает, сколько мы потерь понесли, что они нам сейчас устроят массированные ракетные обстрелы", - говорит Олег Жданов в интервью для ТСН.

Впрочем, по словам военного эксперта, опираясь на данные украинской разведки, российская армия сегодня способна устроить массированный ракетный удар не более нескольких раз.

видео дня

"Ракет не достаточно. Ракет на несколько массированных ударов, не более. А производство, о котором мы говорили - 100 ракет в месяц разного типа. Сегодня уже есть сведения, что объемы производства падают. Трудно сказать, сколько, потому что все зависит от очередной партии поставки. Привезли там партию чипов контрабандой, сделали такой элемент к ракете, привезли там еще что-то, сделали такой элемент. Сколько они соберут на конец месяца, сказать на сегодняшний день невозможно - 10, 20 или 40. Или совсем не соберут, будут ожидать, пока приедут комплектующие. Они сейчас работают именно в таком режиме", - рассказал Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, Россия будет продолжать пугать ударами по Украине и попытается устроить "поход ва-банк" на фронте.

"Не зря Кирилл Буданов говорит, что середина мая может стать для нас очень горячей. Потому что до этого основная масса вооружения еще не начнет заходить в Украину. Мы не сможем развернуться в полную силу, а они за две недели могут перегруппировать войска и собрать на одном направлении какую-то ударную группировку и попытаться прорвать наш фронт", - говорит Олег Жданов.

Вероятность российских ракетных ударов, по его словам, в середине мая также вырастет.

"Как только начнет заходить в больших объемах оружие, вероятность ударов будет расти. Они будут пытаться бить по логистике и складам. По крайней мере с точки зрения военной, если они знают, где у нас основные перевалочные базы, они будут пытаться бить туда. Возможно, они вернутся к тому, что было в начале вторжения, в первые месяцы. Помните, они наносили удары по железнодорожной инфраструктуре. Возможен такой вариант, я не исключаю. Объемы будут большие, перевозки будут осуществляться с помощью железной дороги в том числе", - считает Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении и стягивают тяжелую бронетехнику. Погода способствует для того, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Военнослужащий сообщил, что оккупанты пытаются продвигаться вперед и у них есть некоторые успехи.

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра. Украинские войска восстановили контроль над ранее утраченными позициями к востоку от Часового Яра. Согласно геолокационным данным Силы обороны Украины осуществили продвижение на восток он Ивановского Донецкой области.

В ВСУ назвали самые "горячие" направления. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в районе города Часов Яр. Продолжаются тяжелые бои за Ивановское и в окрестностях населенного пункта Богдановка. За последние дни ситуация на фронте в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" обострилась.

В ВСУ рассказали, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Линия фронта относительно стабильна, подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где оккупантам удалось продвинуться, отметил Алексей Тарасенко. Враг осуществляет атаки пехотными группами, иногда используя бронетехнику - несколько БМП и два-три танка.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Олег Жданов
Реклама

Главное за день

Май станет для Украины очень "горячим": эксперт дал серьезный прогноз

Май станет для Украины очень "горячим": эксперт дал серьезный прогноз

04:30 Украина
Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

01:00 Украина
"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

23:41 Мир
Все главные новости

Популярное

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию 22194

Стыдоба: путинист Филипп Киркоров опозорился на сцене на всю Россию

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание 6640

Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт 4042

Украина должна идти в ногу с ЕС в вопросе налогообложения табачных стиков - эксперт

Работает как волшебство : сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию 2296

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

Последние новости

04:30

Май станет для Украины очень "горячим": эксперт дал серьезный прогноз

04:05

Добрый знак от короля: Чарльз III даровал Кейт Миддлтон новый королевский титул

03:34

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

03:00

Предательница Регина Тодоренко испугала фанатов своим растрепанным видом

02:30

3 простейших способа, как отпугнуть голубей: методы, которые сработают безотказно

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
02:00

"Я там, где эффективен": солист группы "Скай" объяснил, почему не идет в ВСУ

01:37

Нужно найти метлу среди беспорядка за 15 секунд: умопомрачительная головоломка

01:00

Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

00:47

Популярная украинская актриса хочет пойти в ВСУ

Реклама
00:04

Евровидение-2024: Украина удержалась в абсолютных лидерах рейтингов букмекеров

24 апреля, среда
23:41

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

23:35

Бывшая Потапа рассказала о своей личной жизни и отношениях

23:02

В Николаеве взорвалось неизвестное устройство: пострадали 5 спасателейФото

22:57

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

22:03

США подтвердили передачу Украине ATACMS: Вашингтон готовит новую партию

21:59

Может сбивать гиперзвуковые ракеты: в ВС назвали мощное оружие, которое ждет Украина

21:58

В Киеве возле военкоматов большие очереди: почему мужчины не могут обновить данные

21:00

MamaRika показала, чем закончилась ее операция на бюсте

20:55

Мужчинам не будут выдавать паспорта за границей: Кабмин установил новые правила

20:07

"От ATACMS до ПВО": Зеленский сделал неожиданное заявление о помощи от США

Реклама
20:06

Футболистки "Шахтера" и "Кривбасса" устроили жесткую драку после матчаВидео

20:05

"Переиграли Россию": США еще в марте тайно передали Украине ATACMS

19:42

Россия планирует сорвать "саммит мира" летом: Зеленский выпустил заявление

19:20

Помощь от США прибудет за считанные дни: Хара назвал преграды в поставках

19:10

Что изменит и чего не изменит после помощи от США?мнение

19:05

Россияне готовят массированные удары по Киеву: Жданов предупредил об угрозах

18:19

Беглому одесскому экс-депутату Тарпану СБУ заочно вручила подозрение в госизмене

18:18

Отключили электроэнергию за неуплату: Злата Огневич рассказала о своих долгах

18:13

Байден подписал закон с миллиардной помощью Украине: какое оружие передадут

18:05

С жалобами и руганью: украинцы блокировали паспортный сервис в Варшаве из-за новых ограниченийВидео

17:57

В России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР - источники

17:51

Новый церковный календарь на май 2024: будем ли отдыхать на Пасху

17:43

Путиниста Стаса Михайлова "поплавило" и он призвал американцев учить русский язык

17:39

Незамутненная красота: Ольга Сумская показала кэжуал-образ без макияжа

17:37

На 3 знака зодиака обрушится финансовое счастье к концу апреля: кому повезет

17:21

Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая

17:11

Обалденная закуска для ленивых из обычного лаваша: самый простой рецепт в миреВидео

17:01

Царапины на авто исчезнут моментально: автомеханик раскрыл гениальный метод

16:59

Россия готовит наступление на Украину во время саммита НАТО: аналитики дали прогноз

16:48

По российским офицерам в Мариуполе прилетели "толстые ракеты": все подробности

Реклама
16:41

Как сделать так, чтобы матрас не скрипел: что за приемы избавят от жутких звуков

16:37

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" попал в больницу с сотрясением мозга

16:34

США могут прекратить помощь Украине: эксперт назвал условие

16:16

В ЕС сделали важное заявление об ограничениях для украинских мужчин за рубежом

16:15

Андре Тан вызверился на украинцев за покупки у иностранных брендов

16:05

Армении придется балансировать между Россией и Западоммнение

16:00

Сунак и Шольц обсудили в Берлине помощь Украине: канцлер проговорился о Taurus

15:55

"Большой прорыв": Хара раскрыл, когда армия Украины получит F-16

15:47

Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесуВидео

14:43

Какие обычаи у ромов: сватание при рождении, поклонение мифическому персонажу

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять