Май станет для Украины очень 'горячим': эксперт дал серьезный прогноз

Опираясь на данные украинской разведки, российская армия сегодня способна устроить массированный ракетный удар.

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В мае обострится ситуация на фронте/ коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН, скриншот: deepstate

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что сегодня руководители Кремля пугают атаками по Украине, в частности увеличением интенсивности ударов, ударами по логистическим центрам и базам хранения оружия.

"Я скажу, что здесь больше политики, чем военного. Они очень боятся. Они понимают, что чем больше оружия придет, тем хуже у них будет ситуация на линии фронта. Сейчас они пока что владеют инициативой. А через месяц эта инициатива может прийти к нам. Если мы снимем лимиты с нашей артиллерии, если у нас появятся еще хоть одна эскадрилья F-16, то мы можем начать гонять их в воздухе. Поэтому Шойгу и делает такие заявления: рассказывает, сколько мы потерь понесли, что они нам сейчас устроят массированные ракетные обстрелы", - говорит Олег Жданов в интервью для ТСН.

Впрочем, по словам военного эксперта, опираясь на данные украинской разведки, российская армия сегодня способна устроить массированный ракетный удар не более нескольких раз.

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"Ракет не достаточно. Ракет на несколько массированных ударов, не более. А производство, о котором мы говорили - 100 ракет в месяц разного типа. Сегодня уже есть сведения, что объемы производства падают. Трудно сказать, сколько, потому что все зависит от очередной партии поставки. Привезли там партию чипов контрабандой, сделали такой элемент к ракете, привезли там еще что-то, сделали такой элемент. Сколько они соберут на конец месяца, сказать на сегодняшний день невозможно - 10, 20 или 40. Или совсем не соберут, будут ожидать, пока приедут комплектующие. Они сейчас работают именно в таком режиме", - рассказал Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, Россия будет продолжать пугать ударами по Украине и попытается устроить "поход ва-банк" на фронте.

"Не зря Кирилл Буданов говорит, что середина мая может стать для нас очень горячей. Потому что до этого основная масса вооружения еще не начнет заходить в Украину. Мы не сможем развернуться в полную силу, а они за две недели могут перегруппировать войска и собрать на одном направлении какую-то ударную группировку и попытаться прорвать наш фронт", - говорит Олег Жданов.

Вероятность российских ракетных ударов, по его словам, в середине мая также вырастет.

"Как только начнет заходить в больших объемах оружие, вероятность ударов будет расти. Они будут пытаться бить по логистике и складам. По крайней мере с точки зрения военной, если они знают, где у нас основные перевалочные базы, они будут пытаться бить туда. Возможно, они вернутся к тому, что было в начале вторжения, в первые месяцы. Помните, они наносили удары по железнодорожной инфраструктуре. Возможен такой вариант, я не исключаю. Объемы будут большие, перевозки будут осуществляться с помощью железной дороги в том числе", - считает Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении и стягивают тяжелую бронетехнику. Погода способствует для того, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Военнослужащий сообщил, что оккупанты пытаются продвигаться вперед и у них есть некоторые успехи.

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра. Украинские войска восстановили контроль над ранее утраченными позициями к востоку от Часового Яра. Согласно геолокационным данным Силы обороны Украины осуществили продвижение на восток он Ивановского Донецкой области.

В ВСУ назвали самые "горячие" направления. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в районе города Часов Яр. Продолжаются тяжелые бои за Ивановское и в окрестностях населенного пункта Богдановка. За последние дни ситуация на фронте в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" обострилась.

В ВСУ рассказали, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Линия фронта относительно стабильна, подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где оккупантам удалось продвинуться, отметил Алексей Тарасенко. Враг осуществляет атаки пехотными группами, иногда используя бронетехнику - несколько БМП и два-три танка.

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