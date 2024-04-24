ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

Аналитики ISW отмечают, что украинские военные смогли продвинуться восточнее населенного пункта Ивановское вблизи Часового Яра и захватить позиции врага.

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ВСУ осуществили контрудар и захватили позиции врага на важном направлении / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украинские войска восстановили контроль над ранее утраченными позициями к востоку от Часового Яра. Согласно геолокационным данным Силы обороны Украины осуществили продвижение на восток он Ивановского Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

23 апреля российские войска провели относительно интенсивные наземные атаки между Сватовым и Кременной, однако не достигли ни одного подтвержденного продвижения. Министерство обороны России сообщило о неуспешных контратаках украинских сил к юго-западу от Кременной в районе Григорьевки.

Кроме того, аналитики отмечают, что российские войска продолжили наступление на Северском направлении (северо-запад от Бахмута), но подтвержденных изменений в линии фронта не произошло. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об отражении нескольких атак россиян к востоку от Северска в районе Золотаревки и Верхнекаменского, а также к юго-востоку от Северска в районе Спирного и Выемки.

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По данным ISW, украинские войска восстановили утраченные позиции к востоку от Часового Яра. Геолокационные снимки, опубликованные 22 апреля, показывают, что украинские силы смогли продвинуться на юго-восток от Ивановского и захватить позиции войск РФ. Также, активные боевые действия происходили в районе Богдановки, в Новом микрорайоне, к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра вблизи Клещеевки и Андреевки.

Также, российские так называемые "военкоры" сообщали о захвате населенного пункта Очеретино Донецкой области. Однако, в ОСУВ "Хортица" опровергли эту информацию и заявили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над большей частью поселка.

"Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы также продвинулись к и в пределах Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки и к югу от Очеретино), а украинские силы отходят с позиций в центральной Новобахмутовке и Соловьево (к северо-западу от Авдеевки). Однако в ISW пока не обнаружили доказательств того, что российские силы действуют в Новобахмутовке или что ВСУ отступают оттуда", - отмечают аналитики.

Аналитики сообщают, что российские оккупанты смогли продолжить свое продвижение на запад и юго-запад от временно оккупированного Донецка. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 23 апреля, российские войска недавно продолжили свое продвижение на запад и юго-запад от Донецка во время боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, демонстрируют, что армия РФ смогла продолжить продвижение южнее населенного пункта Красногоровка. Видео с геолокацией, опубликованное 22 апреля, показывает, как элементы 155-й отдельной морской пехотной бригады России устанавливают флаг на западе Новомихайловки. Это свидетельствует о том, что российские силы недавно немного продолжили свое продвижение на запад в этом населенном пункте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский провел встречу с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сирским в связи с обостренной ситуацией на передовой. Виз отметил, что в ходе встречи особое внимание уделили Донецкому направлению, где, по данным аналитиков, у противника есть определенные успехи в продвижении.

Слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о сложном мае - начале июня не следует рассматривать как тревожный сигнал, отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский. Наоборот, представители военного командования намекают, что относительно намерений противника есть все необходимые данные. По словам Киричевского, Кремль уже потерял "окно возможностей", которое позволяло ему достичь своих целей на поле боя.

Также, российские войска смогли осуществить опасный прорыв в Донецкой области. Дальнейшее наступление противника на этом направлении фронта может быть опаснее, чем оккупация Авдеевки. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных Сил Украины в отставке Роман Свитан.

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