УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

Юрий Берендий
24 апреля 2024, 10:09
Аналитики ISW отмечают, что украинские военные смогли продвинуться восточнее населенного пункта Ивановское вблизи Часового Яра и захватить позиции врага.
ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали
ВСУ осуществили контрудар и захватили позиции врага на важном направлении / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украинские войска восстановили контроль над ранее утраченными позициями к востоку от Часового Яра. Согласно геолокационным данным Силы обороны Украины осуществили продвижение на восток он Ивановского Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

23 апреля российские войска провели относительно интенсивные наземные атаки между Сватовым и Кременной, однако не достигли ни одного подтвержденного продвижения. Министерство обороны России сообщило о неуспешных контратаках украинских сил к юго-западу от Кременной в районе Григорьевки.

Кроме того, аналитики отмечают, что российские войска продолжили наступление на Северском направлении (северо-запад от Бахмута), но подтвержденных изменений в линии фронта не произошло. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об отражении нескольких атак россиян к востоку от Северска в районе Золотаревки и Верхнекаменского, а также к юго-востоку от Северска в районе Спирного и Выемки.

видео дня

По данным ISW, украинские войска восстановили утраченные позиции к востоку от Часового Яра. Геолокационные снимки, опубликованные 22 апреля, показывают, что украинские силы смогли продвинуться на юго-восток от Ивановского и захватить позиции войск РФ. Также, активные боевые действия происходили в районе Богдановки, в Новом микрорайоне, к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра вблизи Клещеевки и Андреевки.

Также, российские так называемые "военкоры" сообщали о захвате населенного пункта Очеретино Донецкой области. Однако, в ОСУВ "Хортица" опровергли эту информацию и заявили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над большей частью поселка.

"Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы также продвинулись к и в пределах Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки и к югу от Очеретино), а украинские силы отходят с позиций в центральной Новобахмутовке и Соловьево (к северо-западу от Авдеевки). Однако в ISW пока не обнаружили доказательств того, что российские силы действуют в Новобахмутовке или что ВСУ отступают оттуда", - отмечают аналитики.

Аналитики сообщают, что российские оккупанты смогли продолжить свое продвижение на запад и юго-запад от временно оккупированного Донецка. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 23 апреля, российские войска недавно продолжили свое продвижение на запад и юго-запад от Донецка во время боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, демонстрируют, что армия РФ смогла продолжить продвижение южнее населенного пункта Красногоровка. Видео с геолокацией, опубликованное 22 апреля, показывает, как элементы 155-й отдельной морской пехотной бригады России устанавливают флаг на западе Новомихайловки. Это свидетельствует о том, что российские силы недавно немного продолжили свое продвижение на запад в этом населенном пункте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский провел встречу с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сирским в связи с обостренной ситуацией на передовой. Виз отметил, что в ходе встречи особое внимание уделили Донецкому направлению, где, по данным аналитиков, у противника есть определенные успехи в продвижении.

Слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о сложном мае - начале июня не следует рассматривать как тревожный сигнал, отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский. Наоборот, представители военного командования намекают, что относительно намерений противника есть все необходимые данные. По словам Киричевского, Кремль уже потерял "окно возможностей", которое позволяло ему достичь своих целей на поле боя.

Также, российские войска смогли осуществить опасный прорыв в Донецкой области. Дальнейшее наступление противника на этом направлении фронта может быть опаснее, чем оккупация Авдеевки. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных Сил Украины в отставке Роман Свитан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

10:09 Украина
РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавших

РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавших

09:29 Украина
"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

08:59 Мир
Все главные новости

Популярное

Живите теперь с этим : Настя Приходько обманом попала на российское шоу 10090

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

3 бригады прошли вперед : Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке 6841

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой 5991

Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску 5905

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Последние новости

10:57

Хара объяснил, почему Конгресс одобрил помощь Украине и при чем тут Трамп

10:54

Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всехВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Змеям - проблемы со здоровьем, Кроликам - крупные споры

10:24

Осталась без помощи: у путинистки Кудрявцевой умерла сестра

10:11

В Мариуполе прогремела серия взрывов: возможны "прилеты"

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
10:09

Холода отступят, в Украину идет потепление: синоптик назвала даты

10:09

ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

10:08

"Моя любовь": бывшая жена Узелкова показала своего самого дорогого мужчину

09:44

Чем можно отпугнуть уличных котов: как решить пахучую проблему

Реклама
09:38

Гороскоп на май 2024: Львам - путешествие, Скорпионам потребуется помощь

09:29

РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавшихФото

09:25

Гороскоп на завтра 25 апреля: Львы - учитесь проигрывать, Козерогам - важное сообщение

08:59

"Интенсивность будет выше": Москва пригрозила новыми ударами по Украине

08:55

Визит Шольца в Китай: никаких обязательств на себя товарищ Си не взялмнение

08:51

"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

08:30

Церковный праздник 25 апреля: что запрещено делать в день святого апостола Марка

08:25

РФ изменит цели и усилит удары: в ISW назвали вероятные сроки

07:53

"Дрончик прилетел, и не один": в РФ после взрывов горит НПЗВидео

07:31

В Одессе прогремели взрывы, РФ атаковала город ракетами: что известноФото

07:10

Только самый внимательный найдет "неправильное пирожное" за 4 секунды: загадка для умников

Реклама
06:50

Украина после войны: чему украинцам стоит поучиться у немцевмнение

06:42

Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине

05:34

Гороскоп на май 2024 для Дев: награда, новая цель и переездВидео

03:45

Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым

02:40

Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о "тяжелом" мае: чего ждать

02:10

"Хуже потери Авдеевки": полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте

01:50

Путинистка Эвелина Бледанс рассказала про возвращение Аллы Пугачевой в РФ

01:28

Может скоро "отбросить коньки": всплыли новые детали болезни Кадырова

23 апреля, вторник
23:53

Успел дойти до машины: на мужа путинистки Поплавской напали в Москве

23:49

Как очистить лоток для порошка в стиральной машине: находка вас удивит

23:25

США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности - CNN

23:01

Больше не секрет: стало известно, где сейчас старший Павлик

23:00

Нужно совершить важное действие: священник рассказал, почему снятся умершиеВидео

22:27

Наступление России на Востоке: Зеленский встретился с Сырским

22:21

Божественный вкус и не трескается: Эктор назвал секретный ингредиент глазури для паскиВидео

21:59

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

21:15

Ограничения консульских услуг для военнообязанных: в МИД дали разъяснения

20:57

"Женское счастье" пышно зацветет: почему нужно держать его в одном месте

20:44

Украина увеличила производство Нептунов в 10 раз - Forbes

Реклама
20:41

Размещение ядерного оружия на территории Польши: в НАТО дали категорический ответ

19:57

"Капитуляция флота": в ВСУ сообщили о бегстве кораблей РФ из Черного моря

19:37

Украину в ближайшее время накроет штормовой циклон: когда придет потепление

19:35

Порошенко попал в скандал: предложил деньги военных направить на ремонт велосипедных дорожек - политологВидео

19:35

Выход из Карабаха: не все так радужно на болотахмнение

19:27

Как отучить кота гадить в клумбах и саду: забудут туда дорогу

19:07

Куча оружия и техника: США готовят Украине пакет помощи на 1 млрд долл. - Reuters

18:41

Сунак объявил о рекордном пакете помощи от Британии: что получит Украина

18:40

Тарас Цымбалюк оконфузился перед избранницей неудачным подарком

18:26

Мужчинам не выдают документы: в Варшаве огромные очереди после жестких ограниченийВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять