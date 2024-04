ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра: в ISW раскрыли детали

Украинские войска восстановили контроль над ранее утраченными позициями к востоку от Часового Яра. Согласно геолокационным данным Силы обороны Украины осуществили продвижение на восток он Ивановского Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

23 апреля российские войска провели относительно интенсивные наземные атаки между Сватовым и Кременной, однако не достигли ни одного подтвержденного продвижения. Министерство обороны России сообщило о неуспешных контратаках украинских сил к юго-западу от Кременной в районе Григорьевки.

Кроме того, аналитики отмечают, что российские войска продолжили наступление на Северском направлении (северо-запад от Бахмута), но подтвержденных изменений в линии фронта не произошло. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об отражении нескольких атак россиян к востоку от Северска в районе Золотаревки и Верхнекаменского, а также к юго-востоку от Северска в районе Спирного и Выемки.

По данным ISW, украинские войска восстановили утраченные позиции к востоку от Часового Яра. Геолокационные снимки, опубликованные 22 апреля, показывают, что украинские силы смогли продвинуться на юго-восток от Ивановского и захватить позиции войск РФ. Также, активные боевые действия происходили в районе Богдановки, в Новом микрорайоне, к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра вблизи Клещеевки и Андреевки.

Также, российские так называемые "военкоры" сообщали о захвате населенного пункта Очеретино Донецкой области. Однако, в ОСУВ "Хортица" опровергли эту информацию и заявили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над большей частью поселка.

Аналитики сообщают, что российские оккупанты смогли продолжить свое продвижение на запад и юго-запад от временно оккупированного Донецка. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 23 апреля, российские войска недавно продолжили свое продвижение на запад и юго-запад от Донецка во время боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, демонстрируют, что армия РФ смогла продолжить продвижение южнее населенного пункта Красногоровка. Видео с геолокацией, опубликованное 22 апреля, показывает, как элементы 155-й отдельной морской пехотной бригады России устанавливают флаг на западе Новомихайловки. Это свидетельствует о том, что российские силы недавно немного продолжили свое продвижение на запад в этом населенном пункте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.